На острові Сицилія в Італії вкотре прокинувся вулкан Етна. З кратера на вершині Ворагіна відбулося виверження лавових фонтанів, пише volcanodiscovery.com.

“Помірна стромболіанська активність відновилася 14 липня, супроводжувалася коротким піком вулканічного тремтіння, потім знову знизилася протягом ночі, але відновилася та поступово посилилася 15 липня”, ‒ зазначає видання.

Активність почала посилюватися після заходу сонця та перетворилася на високий фонтан лави вчора близько 22:00. Виверження все ще триває.

Стовп попелу висотою в кілька кілометрів піднімається з вершини і дрейфує на південь та південний схід.