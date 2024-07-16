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Роберту Мецолу переобрали президенткою Європейського парламенту

За неї віддали 562 голосів новообраних депутатів Європарламенту. 

Роберту Мецолу переобрали президенткою Європейського парламенту
Роберта Метсола
Фото: ЕРА/UPG

Депутати Європарламенту нового скликання у першому турі виборів переобрали Роберту Мецолу президенткою Європейського парламенту. 

Про це йдеться на сайті Європарламенту. 

Загалом у голосуванні за президента Європарламенту брали участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голосів.

Вона працюватиме на цій посаді ще два з половиною роки.

Хто така Роберта Мецола

  • Мальтійська політикиня. 
  • 2002 року Роберта була призначена генеральним секретарем Європейської демократичної студентської організації.
  • З 2012 по 2013 рік – юрисконсульт верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон.
  • З 2013 року – депутатка Європарламенту від Мальти. Переобиралася у 2014 та 2019 роках.
  • Є членом Мальтійської націоналістичної партії, яка входить до правоцентристської групи Європейська народна партія у Європейському парламенті.
  • У листопаді 2020 року Мецола була обрана першим віцепрезидентом Європейського парламенту.
  • 11 січня 2022 року, після смерті президента Давида Сассолі, Мецола стала в.о. голови Європейського парламенту. 18 січня 2022 року її було обрано головою Європейського парламенту 458 голосами.
  • У травні Мецола відвідала Київ і підтвердила, що Україна буде у Євросоюзі. 
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