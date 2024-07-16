Роберту Мецолу переобрали президенткою Європейського парламенту

Депутати Європарламенту нового скликання у першому турі виборів переобрали Роберту Мецолу президенткою Європейського парламенту.
Про це йдеться на сайті Європарламенту.
Загалом у голосуванні за президента Європарламенту брали участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голосів.
Вона працюватиме на цій посаді ще два з половиною роки.
Хто така Роберта Мецола
- Мальтійська політикиня.
- 2002 року Роберта була призначена генеральним секретарем Європейської демократичної студентської організації.
- З 2012 по 2013 рік – юрисконсульт верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон.
- З 2013 року – депутатка Європарламенту від Мальти. Переобиралася у 2014 та 2019 роках.
- Є членом Мальтійської націоналістичної партії, яка входить до правоцентристської групи Європейська народна партія у Європейському парламенті.
- У листопаді 2020 року Мецола була обрана першим віцепрезидентом Європейського парламенту.
- 11 січня 2022 року, після смерті президента Давида Сассолі, Мецола стала в.о. голови Європейського парламенту. 18 січня 2022 року її було обрано головою Європейського парламенту 458 голосами.
- У травні Мецола відвідала Київ і підтвердила, що Україна буде у Євросоюзі.