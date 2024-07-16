Роберту Мецолу переобрали президенткою Європейського парламенту

За неї віддали 562 голосів новообраних депутатів Європарламенту.

Депутати Європарламенту нового скликання у першому турі виборів переобрали Роберту Мецолу президенткою Європейського парламенту.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Загалом у голосуванні за президента Європарламенту брали участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голосів.

Вона працюватиме на цій посаді ще два з половиною роки.

Хто така Роберта Мецола