У Омані четверо людей загинули в результаті стрілянини біля мечеті

Четверо людей загинули в результаті стрілянини біля мечеті в столиці Оману Маскаті.
Про це повідомляє поліція країни, пише ВВС.
Декілька людей також отримали поранення в районі Аль-Ваді аль-Кабір.
Зараз ведеться розслідування.
Поліція не надала жодних подробиць, але у виданні повідомляють, що, імовірно, принаймні один озброєний чоловік відкрив вогонь з автомата.
"Вжито всіх заходів безпеки для врегулювання ситуації, в рамках розслідування завершуються процесуальні дії щодо збору доказів", – йдеться в повідомленні поліції.