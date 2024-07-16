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У Омані четверо людей загинули в результаті стрілянини біля мечеті

Імовірно, чоловік відкрив вогонь із автомата. 

У Омані четверо людей загинули в результаті стрілянини біля мечеті
Мечеть у Маскаті, Оман. Фото ілюстравтине
Фото: EPA/UPG

Четверо людей загинули в результаті стрілянини біля мечеті в столиці Оману Маскаті.

Про це повідомляє поліція країни, пише ВВС.

Декілька людей також отримали поранення в районі Аль-Ваді аль-Кабір.

Зараз ведеться розслідування.

Поліція не надала жодних подробиць, але у виданні повідомляють, що, імовірно,  принаймні один озброєний чоловік відкрив вогонь з автомата.

"Вжито всіх заходів безпеки для врегулювання ситуації, в рамках розслідування завершуються процесуальні дії щодо збору доказів", – йдеться в повідомленні поліції.

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