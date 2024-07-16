Охорона перервала візит короля Чарльза на виставку через загрозу нападу

Британський король Чарльз ІІІ та його дружина королева Камілла були змушені тимчасово припинити участь у публічному заході через попередження служби безпеки.

Як пише Reuters, королівське подружжя отримало вказівку від охоронців терміново залишити виставку на острові Джерсі у Ла-Манші, на яку вони прибули у понеділок.

Як виявилося згодом, співробітники отримали повідомлення про ймовірний напад на монарха. Проте тривога виявилася марною. Після ретельної перевірки Чарльзу та Каміллі дозволили продовжити візит, і вони змогли завершити заплановану програму. Букінгемський палац не оприлюднював жодних заяв щодо інциденту.

Підвищені безпекові заходи щодо перших осіб у всьому світі пов'язані із замахом, здійсненим на експрезидента США Дональда Трампа.