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Охорона перервала візит короля Чарльза на виставку через загрозу нападу

Замах на Дональда Трампа змусив спецслужби багатьох країн посилити запобіжні заходи.

Охорона перервала візит короля Чарльза на виставку через загрозу нападу
Король Чарльз ІІІ та королева Камілла
Фото: EPA/UPG

Британський король Чарльз ІІІ та його дружина королева Камілла були змушені тимчасово припинити участь у публічному заході через попередження служби безпеки.

Як пише Reuters, королівське подружжя отримало вказівку від охоронців терміново залишити виставку на острові Джерсі у Ла-Манші, на яку вони прибули у понеділок. 

Як виявилося згодом, співробітники отримали повідомлення про ймовірний напад на монарха. Проте тривога виявилася марною. Після ретельної перевірки Чарльзу та Каміллі дозволили продовжити візит, і вони змогли завершити заплановану програму. Букінгемський палац не оприлюднював жодних заяв щодо інциденту.

Підвищені безпекові заходи щодо перших осіб у всьому світі пов'язані із замахом, здійсненим на експрезидента США Дональда Трампа.  

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