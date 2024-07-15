Індія шукає способи наростити обсяги свого експорту до Росії

Заява пролунала після візиту індійського прем'єр-міністра до Москви.

Прем'єр-міністр Індії Моді завершує візит до Москви. 9 липня 2024 року

Індія вивчає способи збільшити свій експорт до Росії, зокрема, через заохочення торгівлі в рупіях і рублях, а також тиснутиме на Москву з метою скасування нетарифних бар'єрів, передає Reuters.

Інформація з'явилася після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Москву.

Хоча обидві держави і активізували торгівлю після 24 лютого 2022 року, алеце зростання було переважно одностороннім, в основному за рахунок закупівель Індією російської нафти.

Зростання російського експорту в Індію склало 61,43 млрд доларів із 65,7 млрд доларів товарообігу між двома країнами за останній фінансовий рік.

Обсяг торгівлі між двома країнами зріс на третину, порівняно з попереднім роком,але рівень експорту індійських фармацевтичних препаратів, обладнання та інших товарів до Росії майже не змінився.

Тож на прес-конференції міністр торгівлі Індії Суніл Бартвал заявив, що уряд звернувся до РФ із проханням розглянути можливість зміни деяких нетарифних бар'єрів на експорт індійських морських продуктів харчування.

Також обидві держави окреслили дев'ять ключових напрямів тіснішої співпраці - від ядерної енергетики до медицини, а ще заявили, що мають намір збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 100 мільярдів доларів до 2030 року.

Тим часом Вашингтон розкритикував Нью-Делі за підтримку тісних зв'язків із Москвою.