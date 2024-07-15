У Латвії починають конфісковувати авто на білоруських номерах на користь України

У Латвії з вівторка, 16 липня, запроваджується заборона на в'їзд до країни легкових автомобілів із білоруською реєстрацією.

Про це повідомляє Delfi.

Якщо водій автомобіля з білоруськими номерами відмовиться виконувати вказівки митних органів, його машину конфіскують і передадуть Україні.

"У кращому разі водієві зареєстрованого в Білорусі автомобіля доведеться повернутися назад до країни, з якої він планував в'їхати до Латвії", - зазначає видання.

Це обмеження запроваджено в рамках 8-го пакета санкцій ЄС проти Росії, до якого також включені обмеження щодо Білорусі. Зокрема, - заборонено ввозити товари, які дозволяють Білорусі диверсифікувати джерела доходів, завдяки чому країна може брати участь в агресії Росії проти України. Це стосується вироблених у Білорусі чи експортованих з Білорусі товарів, включно з легковими автомобілями.

Заборона на в'їзд не поширюватиметься на автомобілі дипломатичних та консульських установ.

Також у латвійському Сеймі розглядається законопроєкт про заборону користуватись авто на білоруських номерах, які вже перебувають у країні.