Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
ГоловнаСвіт

​​У Латвії починають конфісковувати авто на білоруських номерах на користь України

У Латвії починають конфісковувати авто на білоруських номерах на користь України 

​​У Латвії починають конфісковувати авто на білоруських номерах на користь України
Ілюстративне фото
Фото: detector.media

У Латвії з вівторка, 16 липня, запроваджується заборона на в'їзд до країни легкових автомобілів із білоруською реєстрацією. 

Про це повідомляє Delfi.

Якщо водій автомобіля з білоруськими номерами відмовиться виконувати вказівки митних органів, його машину конфіскують і передадуть Україні. 

"У кращому разі водієві зареєстрованого в Білорусі автомобіля доведеться повернутися назад до країни, з якої він планував в'їхати до Латвії", - зазначає видання.

Це обмеження запроваджено в рамках 8-го пакета санкцій ЄС проти Росії, до якого також включені обмеження щодо Білорусі. Зокрема, - заборонено ввозити товари, які дозволяють Білорусі диверсифікувати джерела доходів, завдяки чому країна може брати участь в агресії Росії проти України. Це стосується вироблених у Білорусі чи експортованих з Білорусі товарів, включно з легковими автомобілями.

Заборона на в'їзд не поширюватиметься на автомобілі дипломатичних та консульських установ.

Також у латвійському Сеймі розглядається законопроєкт про заборону користуватись авто на білоруських номерах, які вже перебувають у країні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies