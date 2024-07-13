В ГУР не вбачають додаткових загроз з боку Білорусі

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Українська розвідка відстежує ситуацію щодо спільних "антитерористичних" навчань Китаю та Білорусі на території РБ, але зазначає, що ризиків загроз та провокацій наразі немає.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"

"За останніми даними, жодних додаткових загроз із боку Білорусі наразі немає. Зокрема, йдеться про справді планові навчання. Втім російська дезінформація традиційно може спробувати використовувати будь-які приводи для посилення своїх позицій", — повідомляє Юсов.

Представник української розвідки зазначає, що Сили оборони України уважно стежать за ситуацією на кордоні з Білоруссю та контролюють її.

Раніше у Центрі національного спротиву заявляли, що Білорусь готується провести "операції під чужим прапором" в прикордонній зоні з Україною.