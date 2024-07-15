Україна розраховує до листопада напрацювати план для другого Саміту миру. Зеленський вважає, що Росія повинна взяти участь

Найближчим часом відбудуться зустрічі щодо трьох пунктів формули України, які обговорювали на першому Саміті миру. Ці пункти свідомо обрали для установчого саміту, оскільки вони не розділяють лідерів держави, інакше було б менше учасників.
Наприкінці липня або на початку серпня, швидше за все, в Катарі відбудеться перша зустріч щодо енергетичної безпеки України. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції.
У серпні в Туреччині відбудеться зустріч профільних міністрів щодо продовольчої безпеки.
У вересні в Канаді буде зустріч по гуманітарних питаннях, зокрема по обміну полоненими і дітях. На всіх цих зустрічах учасники підготують відповідні плани.
Всі ці зустрічі можуть проходити по декілька разів.
"Після цього, якщо все це спрацює, буде готовий план реалізації всіх пунктів, я б ставив завдання, щоб в листопаді в нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно. Тобто план буде готовий, для саміту другого буде все готово, якщо ми реалізуємо всі ці три пункти. З нашого боку, з боку партнерів буде все зроблено. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті", – сказав він.
Президент додав, що Україна відкрита до різних пропозицій різних країн світу, не лише європейських, які традиційно дружні для України. Але це не означає, що Україна повинна з ними погоджуватися.
- Про те, що Україна хоче провести другий Саміт миру до кінця року, в Офісі президента вже говорили. Те, що зустріч відбудеться в Саудівській Аравія, відкрито не оголошували, хоча Зеленський називав цей варіант. За даними Time, саміт відбудеться саме там. 21 червня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що на проведення заходу претендують декілька "сильних гравців". Київ хотів би, аби саміт прийняла країна Глобального Півдня.
- На першому саміті, що відбувся 15-16 червня в Швейцарії, Росії не було – про її відсутність Україна попереджала ще до його проведення. Позиція Києва полягала в тому, аби не сідати з Росією за стіл переговорів, оскільки ця країна неодноразово відмовлялася від своїх обіцянок. Натомість Україна і потужна кількість її однодумців повинні створити план імплементації української формули миру, що зрештою має привести до завершення війни. Один із пунктів цієї формули говорить про необхідність відновлення кордонів України до рівня 1991 року.
- Присутність представників Росії можлива на другому саміті – аби передати план дій для встановлення миру.
- Україна визнає, що згодом необхідність говорити з Росією виникне. Але в межах саміту миру прямих перемовин не буде, казав заступник голови Офісу президента Жовква.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що ідея саміту миру полягає в тому, аби на другому такому саміті зафіксувати завершення війни. Без Росії це неможливо. Зеленський вважає, що присутність Росії на саміті говоритиме про її згоду закінчити війну.