Україна розраховує до листопада напрацювати план для другого Саміту миру. Зеленський вважає, що Росія повинна взяти участь

Найближчим часом відбудуться зустрічі щодо трьох пунктів формули України, які обговорювали на першому Саміті миру. Ці пункти свідомо обрали для установчого саміту, оскільки вони не розділяють лідерів держави, інакше було б менше учасників.

Наприкінці липня або на початку серпня, швидше за все, в Катарі відбудеться перша зустріч щодо енергетичної безпеки України. Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч профільних міністрів щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді буде зустріч по гуманітарних питаннях, зокрема по обміну полоненими і дітях. На всіх цих зустрічах учасники підготують відповідні плани.

Всі ці зустрічі можуть проходити по декілька разів.

"Після цього, якщо все це спрацює, буде готовий план реалізації всіх пунктів, я б ставив завдання, щоб в листопаді в нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно. Тобто план буде готовий, для саміту другого буде все готово, якщо ми реалізуємо всі ці три пункти. З нашого боку, з боку партнерів буде все зроблено. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті", – сказав він.

Президент додав, що Україна відкрита до різних пропозицій різних країн світу, не лише європейських, які традиційно дружні для України. Але це не означає, що Україна повинна з ними погоджуватися.