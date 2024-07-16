Велика Британія сигналізує про готовність покращити торговельні зв'язки з ЄС

Велика Британія робить перший крок для налагодження тісніших торговельних зв'язків із Євросоюзом – її новий бізнес-секретар Джонатан Рейнольдс проведе зустріч із міжнародними колегами в Італії. Це стане перший закордонним візитом після перемоги на виборах лейбористів, пише The Guardian.

Очікується, що Рейнольдс сигналізуватиме міністрам країн G7 про готовність уряду сприяти "тіснішим, зріліших відносинам із нашими друзями в ЄС". Очікується, що він оголосить про повернення Британії "на світову арену" та те, що вона "відкрита для бізнесу".

Торік на ЄС припадало 41% експорту товарів і послуг Великої Британії та 52% імпорту. Керівники бізнесу закликали нового прем'єра Кіра Стармера налагодити тісніші зв’язки з Брюсселем, враховуючи важливість ринку ЄС для британських компаній, а також закликали до пом'якшення міграційних правил, щоб надати їм більше доступу до працівників з ЄС.

Згідно з умовами угоди про Brexit, яка набула чинності в 2021 році, Велика Британія та ЄС зобов’язуються переглядати виконання угоди кожні п’ять років, а Стармер, як очікується, контролюватиме перший такий процес у 2026.

У вівторок Рейнольдс проведе свої перші особисті зустрічі з колегами з G7 після свого призначення, зокрема з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом і віцеканцлером Німеччини Робертом Хабеком.

Новий уряд сподівається, що "перезавантаження" міжнародних відносин зміцнить статус Британії серед глобальних компаній та інвесторів у рамках зусиль із забезпечення найвищих стійких темпів економічного зростання в G7.