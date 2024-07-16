Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії

Тисячі українських біженців опинилися під загрозою стати бездомними у Великій Британії, наводить звіт британського Червоного Хреста The Guardian. Організація повідомила, що деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурі захисту та відсутністю навчання і продовження підтримки з боку людей, які їх приймають.

Від початку дії програми Homes for Ukraine у 2022 понад 9 000 із приблизно 20 000 родин, розміщених у Британії, опинилися під загрозою стати бездомними. Часто це відбувається через розрив відносин із родинами, які приймать біженців, та складнощами з доступом до ринку приватного житла.

Українці у чотири рази частіше, ніж загальне населення, стикаються з бездомністю в Британії.

Британський Червоний Хрест у звіті "У пошуках безпечного дому" навів найтривожніші випадки, з якими зіткнулися біженці з України:

українці довелося подавати заявки до всіх 65 житлових асоціацій в Глазго, перш ніж знайти житло

одну біженку власники будинку вигнали з дому опівночі, тож вона спала на пляжі

біженці в Інтернеті запропонували житло, яке насправді було організовано для сексуальної експлуатації

біженка протягом двох років жила в шести різних місцях, а коли не змогла знайти нову оселю, повернулася до України. Вона знову була змушена тікати до Британії після загострення війни

родичам трьох поколінь доводиться спати на одному ліжку

Червоний Хрест закликав британський уряд удосконалити схеми розміщення шукачів притулку.

"Понад два роки життя людей в Україні перевернулося з ніг на голову. Вони потребували нашої підтримки та співчуття, і Велика Британія стала безпечним місцем для багатьох тисяч. Але ця безпека не завжди забезпечує стабільність, необхідну людям для відновленням життя. Надто багато родин в результаті спали або жили в місцях, де не почувалися безпечно", – прокоментував виконавчий директор із комунікацій і зовнішніх зв'язків Британського Червоного Хреста Сел Коплі.