Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
ГоловнаСвіт

Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії

Шукачі притулку стикаються з недосконалістю схем розміщення. 

Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії
Поблизу будівлі парламенту в Лондоні, 24 травня 2024
Фото: надане Михайлом Радуцьким

Тисячі українських біженців опинилися під загрозою стати бездомними у Великій Британії, наводить звіт британського Червоного Хреста The Guardian. Організація повідомила, що деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурі захисту та відсутністю навчання і продовження підтримки з боку людей, які їх приймають.

Від початку дії програми Homes for Ukraine у 2022 понад 9 000 із приблизно 20 000 родин, розміщених у Британії, опинилися під загрозою стати бездомними. Часто це відбувається через розрив відносин із родинами, які приймать біженців, та складнощами з доступом до ринку приватного житла. 

Українці у чотири рази частіше, ніж загальне населення, стикаються з бездомністю в Британії. 

Британський Червоний Хрест у звіті "У пошуках безпечного дому" навів найтривожніші випадки, з якими зіткнулися біженці з України: 

  • українці довелося подавати заявки до всіх 65 житлових асоціацій в Глазго, перш ніж знайти житло
  • одну біженку власники будинку вигнали з дому опівночі, тож вона спала на пляжі
  • біженці в Інтернеті запропонували житло, яке насправді було організовано для сексуальної експлуатації
  • біженка протягом двох років жила в шести різних місцях, а коли не змогла знайти нову оселю, повернулася до України. Вона знову була змушена тікати до Британії після загострення війни
  • родичам трьох поколінь доводиться спати на одному ліжку 

Червоний Хрест закликав британський уряд удосконалити схеми розміщення шукачів притулку. 

"Понад два роки життя людей в Україні перевернулося з ніг на голову. Вони потребували нашої підтримки та співчуття, і Велика Британія стала безпечним місцем для багатьох тисяч. Але ця безпека не завжди забезпечує стабільність, необхідну людям для відновленням життя. Надто багато родин в результаті спали або жили в місцях, де не почувалися безпечно", – прокоментував виконавчий директор із комунікацій і зовнішніх зв'язків Британського Червоного Хреста Сел Коплі.

  • Біженці з України перед вʼїздом до Британії зобовʼязані отримати візу. За програмою Ukraine Family право на вʼїзд мають українці, в яких родичі є громадянами Великої Британії або громадянами України із дозволом на постійне проживання. Друга програма – спонсорська. Візи можуть отримати українці, які знайшли спонсорів серед організацій і приватних осіб, які згодні розмістити їх у себе для проживання. Обидві програми розраховані лише на три роки. На початку року уряд продовжив візові програми для українців. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies