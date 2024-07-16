Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії

Тисячі українських біженців опинилися під загрозою стати бездомними у Великій Британії, наводить звіт британського Червоного Хреста The Guardian. Організація повідомила, що деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурі захисту та відсутністю навчання і продовження підтримки з боку людей, які їх приймають.
Від початку дії програми Homes for Ukraine у 2022 понад 9 000 із приблизно 20 000 родин, розміщених у Британії, опинилися під загрозою стати бездомними. Часто це відбувається через розрив відносин із родинами, які приймать біженців, та складнощами з доступом до ринку приватного житла.
Українці у чотири рази частіше, ніж загальне населення, стикаються з бездомністю в Британії.
Британський Червоний Хрест у звіті "У пошуках безпечного дому" навів найтривожніші випадки, з якими зіткнулися біженці з України:
- українці довелося подавати заявки до всіх 65 житлових асоціацій в Глазго, перш ніж знайти житло
- одну біженку власники будинку вигнали з дому опівночі, тож вона спала на пляжі
- біженці в Інтернеті запропонували житло, яке насправді було організовано для сексуальної експлуатації
- біженка протягом двох років жила в шести різних місцях, а коли не змогла знайти нову оселю, повернулася до України. Вона знову була змушена тікати до Британії після загострення війни
- родичам трьох поколінь доводиться спати на одному ліжку
Червоний Хрест закликав британський уряд удосконалити схеми розміщення шукачів притулку.
"Понад два роки життя людей в Україні перевернулося з ніг на голову. Вони потребували нашої підтримки та співчуття, і Велика Британія стала безпечним місцем для багатьох тисяч. Але ця безпека не завжди забезпечує стабільність, необхідну людям для відновленням життя. Надто багато родин в результаті спали або жили в місцях, де не почувалися безпечно", – прокоментував виконавчий директор із комунікацій і зовнішніх зв'язків Британського Червоного Хреста Сел Коплі.
- Біженці з України перед вʼїздом до Британії зобовʼязані отримати візу. За програмою Ukraine Family право на вʼїзд мають українці, в яких родичі є громадянами Великої Британії або громадянами України із дозволом на постійне проживання. Друга програма – спонсорська. Візи можуть отримати українці, які знайшли спонсорів серед організацій і приватних осіб, які згодні розмістити їх у себе для проживання. Обидві програми розраховані лише на три роки. На початку року уряд продовжив візові програми для українців.