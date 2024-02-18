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Британія продовжить візи для українських біженців ще на 18 місяців

Продовження торкнеться понад 283 тисяч українців у Сполученому Королівстві.

Британія продовжить візи для українських біженців ще на 18 місяців
Фото: EPA/UPG

Лондон продовжить ще на 18 місяців візи українцям, які мають право залишитися у Великій Британії.

Про це повідомив Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ.

З початку 2025 року сотні тисяч біженців з України зможуть подати заявку на те, щоб залишитися у Британії та продовжувати мати права на доступ до роботи, медичної допомоги та освіти, заявив уряд.

“Ця нова схема продовження візи надає українцям у Великій Британії певність і впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки ця війна триває, і ми продовжуватимемо надавати безпечний притулок для тих, хто тікає від конфлікту”, − заявив міністр міграції Том Персглоув.

Британія має дві схеми для українських біженців – одна для тих, чиї сім’ї вже перебувають у Великій Британії, а інша дозволяє британцям пропонувати житло тим, хто тікає від війни.

У МВС заявили, що продовження торкнеться понад 283 тисяч українців у Сполученому Королівстві.

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