Уникнення наступу на Рафах означало б програш у війні проти ХАМАСу, − Нетаньягу

"Я не дозволю цьому статися. Ми не піддамося жодному тиску”.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уникнення наступу на Рафах означало б програш у війні проти ХАМАСу.

Про це він заявив на пресконференції в Єрусалимі, пише timesofisrael.com.

Нетаньягу відхилив заклики світових лідерів уникати наземної операції в Рафаху, і

“Ті, хто хоче перешкодити нам операції в Рафаху, по суті кажуть нам: “Програйте війну”. Я не дозволю цьому статися. Ми не піддамося жодному тиску”, − заявив він.

Рафах розташований на кордоні Cмуги Гази та Єгипту. Місто є останнім оплотом ХАМАСу в анклаві, водночас туди втекли понад мільйон переміщених палестинців.