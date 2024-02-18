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Уникнення наступу на Рафах означало б програш у війні проти ХАМАСу, − Нетаньягу

"Я не дозволю цьому статися. Ми не піддамося жодному тиску”.

Уникнення наступу на Рафах означало б програш у війні проти ХАМАСу, − Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уникнення наступу на Рафах означало б програш у війні проти ХАМАСу.

Про це він заявив на пресконференції в Єрусалимі, пише timesofisrael.com.

Нетаньягу відхилив заклики світових лідерів уникати наземної операції в Рафаху, і 

“Ті, хто хоче перешкодити нам операції в Рафаху, по суті кажуть нам: “Програйте війну”. Я не дозволю цьому статися. Ми не піддамося жодному тиску”, − заявив він.

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Рафах розташований на кордоні Cмуги Гази та Єгипту. Місто є останнім оплотом ХАМАСу в анклаві, водночас туди втекли понад мільйон переміщених палестинців.

  • США та кілька західних союзників Ізраїлю попередили Єрусалим, що наступ на Рафах у нинішніх умовах буде катастрофічним. 
  • Ізраїль заявив, що розробить план евакуації цивільного населення до того, як він увійде на територію міста. Нетаньягу вважає, що Ізраїль не зможе ефективно обмежити ХАМАС, не захопивши Рафах. Вважається, що терористи тримають там деяких заручників, також у місті переховується керівництво ХАМАСу.
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