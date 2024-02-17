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Губернаторка Нью-Йорка вибачилася за порівняння ХАМАС з Канадою

Висловлювання набуло неабиякого розголосу та не сподобалося публіці одразу з кількох причин. 

Губернаторка Нью-Йорка вибачилася за порівняння ХАМАС з Канадою
Кеті Гокул
Фото: Shutterstock

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул публічно вибачилася за свій виступ під час одного з благодійних заходів, організованих єврейською громадою. Тоді вона заявила, що "якби Канада атакувала Баффало, то, друзі, вибачте, але наступного дня Канади б не було", проводячи паралель з ситуацією між Ізраїлем та організацією ХАМАС у Секторі Гази. 

Як повідомляє Reuters, Гокул визнала, що вжила невідповідну аналогію, яка "могла завдати болю членам нашої спільноти". Вона пояснила, що визнає за Ізраїлем право на самозахист, але закликає уникати жертв серед цивільного населення Палестини та збільшувати гуманітарну допомогу. 

    

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