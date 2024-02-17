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Україна та Норвегія підпишуть безпекову угоду за кілька тижнів

Договір про гарантії безпеки анонсував на Мюнхенські конференції прем'єр-міністр країни Йонас Стьоре.

Україна та Норвегія підпишуть безпекову угоду за кілька тижнів
Премєр-міністр Норвегії Йонас Стьоре
Фото: Javad Parsa

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стьоре в кулуарах Мюнхенської конференції заявив про підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною.

За повідомленням норвезького медіа Nettavisen, ця подія має статися упродовж кількох тижнів. Норвегія готує документ, у якому "підтверджується незалежність України та її право захищатися". Угода містиме чітке твердження про те, що мир в Україні не може обговорюватися без самої України. 

Голова норвезького уряду переконаний, що після держав "Великої сімки" настав час країнам Північної Європи теж укладати окремі договори про безпекове співробітництво. Ці документи, на його думку, наближають Україну до НАТО.

  

 

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