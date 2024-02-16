Кабмін погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької ОВА

Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Сергій Тюрін займає посаду першого заступника голови Хмельницької ОВА, а також виконував обов’язки голови після звільнення Сергія Гамалія навесні минулого року.

15 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій - Хмельницької, Донецької та Одеської.