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Кабмін погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької ОВА

Зараз Сергій Тюрін займає посаду першого заступника голови Хмельницької ОВА.

Кабмін погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької ОВА
Сергій Тюрін
Фото: Хмельницька ОВА

Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. 

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Сергій Тюрін займає посаду першого заступника голови Хмельницької ОВА, а також виконував обов’язки голови після звільнення Сергія Гамалія навесні минулого року. 

15 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій - Хмельницької, Донецької та Одеської.

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