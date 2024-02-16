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Інформатор ФБР "оббрехав" сина Байдена у справі про зв'язки з українською компанією

Свідчення, на основі яких проти Гантера Байдена велося розслідування спеціального прокурора, визнано неправдивими. 

Інформатор ФБР "оббрехав" сина Байдена у справі про зв'язки з українською компанією
Гантер Байден
Фото: nbcnews.com

Спеціальний прокурор міністерства юстиції США Девід Вайсс заявив, що у справі про зв'язок сина президента Джо Байдена Гантера з українською компанією Burisma виявлено неправдиві свідчення.

За інформацією Reuters, інформатор ФБР, що повідомляв про нібито протиправну діяльність Гантера Байдена, 43-річний Олександр Смірнов, був затриманий 14 лютого після прибуття до Сполучених Штатів. Йому висунуто звинувачення у брехні на допитах та створенні фальшивих записів. Чоловікові загрожує 25 років за ґратами. 

Поки невідомо, як цей факт вплине на розслідування кримінальних справ проти Гантера Байдена, якими представники Республіканської партії ось вже кілька років намагаються скористатися задля підриву довіри до його батька. 

  • У вересні 2023 року Гантеру Байдену оголосили обвинувачення у кримінальній справі щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї. В обвинувальному висновку, поданому до окружного суду у штаті Делавер, йдеться, що прокуратура звинувачує Гантера Байдена у брехні про вживання наркотиків на момент, коли він купував пістолет Colt Cobra у жовтні 2018 року.
  • Гантер Байден брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, які, як вважають республіканці, він міг використовувати для перерахування мільйонів доларів своєму батькові.
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