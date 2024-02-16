Свідчення, на основі яких проти Гантера Байдена велося розслідування спеціального прокурора, визнано неправдивими.

Спеціальний прокурор міністерства юстиції США Девід Вайсс заявив, що у справі про зв'язок сина президента Джо Байдена Гантера з українською компанією Burisma виявлено неправдиві свідчення.

За інформацією Reuters, інформатор ФБР, що повідомляв про нібито протиправну діяльність Гантера Байдена, 43-річний Олександр Смірнов, був затриманий 14 лютого після прибуття до Сполучених Штатів. Йому висунуто звинувачення у брехні на допитах та створенні фальшивих записів. Чоловікові загрожує 25 років за ґратами.

Поки невідомо, як цей факт вплине на розслідування кримінальних справ проти Гантера Байдена, якими представники Республіканської партії ось вже кілька років намагаються скористатися задля підриву довіри до його батька.