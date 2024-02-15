Ракетна атака на Львівську і Київську області та обстріли прифронтових регіонів: як минула доба

У Київській області вранці була ракетна атака. Працювала ППО. За попередньою інформацією – без жертв та постраждалих. Влучань немає. Вибухова хвиля пошкодила сім приватних будинків, декілька споруд та автомобіль. Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки атаки, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Львівській зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури. У 16 житлових будинках вибухова хвиля вибила частину вікон, пошкоджені машини. Троє постраждалих. На місці працюють всі служби.

У Полтавській унаслідок атаки є влучання у складське приміщення у Миргородському районі, що спричинило пожежу. Жертв та постраждалих немає.

У Хмельницькій є пошкодження на об'єктах інфраструктури та житлових об'єктах. Також наші сили ППО знищили повітряну ціль ворога. Внаслідок збиття повітряного об’єкта сталося загоряння приватного будинку. Працюють всі відповідні служби. Троє потерпілих.

У Луганській противник тисне на південь від Невського, поблизу Тернів на Донеччині. Під вогнем мінометів та артилерії опинилися Невське та Білогорівка. За добу ворог здійснив 178 обстрілів (627 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське. Уночі ворог завдав удару по Чугуєву. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані три поряд розташовані приватні будинки. У семи будинках пошкоджено скління вікон та дахи. Виявили тіло загиблої 67-річної жінки. Вчора ворог здійснив ракетний обстріл С300 Великому Бурлуці. Влучив у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. За оновленими даними, загиблих уже четверо. Ще п'ятеро цивільних травмовано. Також ворог завдав ударів по Гнилиці. Влучання в спортмайданчик біля школи. Постраждалих не зафіксовано.

У Запорізькій окупанти завдали 110 ударів по 19 містах та селах. Рашисти здійснили три обстріли з ракетних систем залпового вогню Новодарівки та Роботиного, а також 31 БпЛА-атаку Малої Токмачки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Полтавки, Новоандріївки, Лобкового й Лук'янівського. 76 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Левадного, П'ятихаток, Кам'янського та інших населених пунктів. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Сьогодні зранку ворог завдав трьох ракетних ударів по Запоріжжю. Зафіксовані влучання по території промислових підприємств. Наразі відомо про трьох постраждалих. На місцях працюють підрозділи ДСНС та Нацполіції.

У Сумській вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано сім вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська та Шалигинська громади. Без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади. Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів) та РСЗВ (десять вибухів). Унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок, в адмінприміщенні пошкоджено вікна. Також пошкоджено приміщення навчального закладу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено двоповерхову будівлю магазину, два легкових автомобіля, лінію електромережі, залізничну колію.

В Івано-Франківській вчорашня доба – спокійно. Сьогодні під час ранкової тривоги внаслідок падіння уламків відбулося загорання покрівель господарських будівель. На щастя, жертв та руйнувань немає. Пожежу ліквідували.

У Чернігівській за добу – два обстріли (13 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із САУ та мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській протягом вчорашнього дня агресор двічі обстріляв з артилерії Нікопольський район. Скерував туди і сім безпілотників. Бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Поранення отримав чоловік. Пошкоджені соціальний заклад, п’ятиповерхівка, сім приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід. Сьогодні ранок у області почався з вибухів. Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Минулося без загиблих та постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів: Селидове, Новогродівка, Авдіївка, Курахове, Часів Яр, Миколаївка, Щербинівка, Ясногірка, Курахівка, Новобахмутівка, Предтечине, Керамік, Орлівка, Богатир, Галицинівка, Вовченка, Соловйове. Пошкоджено 51 житловий будинок (з них 31 – багатоквартирні), адмінбудівля лікарні, три магазини, цивільний автомобіль, два службових автомобілі, складське приміщення Слов'янської ТЕС, аптека, вантажний автомобіль, ЛЕП, гараж, трансформатор, будинок молитви, дитсадок. За добу: восьмеро загиблих та 13 поранених.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Також увечері ворожі обстріли фіксували уздовж берегової смуги Очакова. Без постраждалих.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 18 обстрілів (192 снаряди), з них по Херсону – вісім артилерійських обстрілів (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони населених пунктів області: Херсон, Берислав, Кизомис, Михайлівка, Садове, Придніпровське. Вдарили по Херсону. У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Лікарі борються за її життя. Також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу. Під ворожий удар потрапив 19-річний хлопець. Від отриманих травм він помер у лікарні. За добу по області: одна людина загинула, п'ятеро (з них одна – дитина) дістали поранення.