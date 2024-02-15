На Миколаївщині інженер оборонного підприємства передавав конструкторські розробки ворогу, – прокуратура

Інженер отримав підозру у державній зраді і перебуває під вартою.

Провідному інженеру конструкторського відділення оборонного підприємства на Миколаївщині повідомлено про підозру у державній, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, з серпня 2022 року підозрюваний сприяв у проведенні підривної діяльності проти України. Добровільно вступивши у злочинну змову із представником РФ, він збирав, систематизував та передавав йому через Telegram відомості щодо окремих конструкторських розробок оборонного підприємства.

Правоохоронці затримали інженера-конструктора в порядку ст. 615 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи у виді застави.

У листопаді СБУ повідомило, що на Миколаївщині ескполіцейський шпигував за Силами оборони. Слідство встановило, що ескполіцейський не тільки шпигував, а й передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.