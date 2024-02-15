Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Крим на прицілі
Крим на прицілі
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині інженер оборонного підприємства передавав конструкторські розробки ворогу, – прокуратура

Інженер отримав підозру у державній зраді і перебуває під вартою.

На Миколаївщині інженер оборонного підприємства передавав конструкторські розробки ворогу, – прокуратура
Фото: Офіс Генпрокурора

Провідному інженеру конструкторського відділення оборонного підприємства на Миколаївщині повідомлено про підозру у державній, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, з серпня 2022 року підозрюваний сприяв у проведенні підривної діяльності проти України. Добровільно вступивши у злочинну змову із представником РФ, він збирав, систематизував та передавав йому через Telegram відомості щодо окремих конструкторських розробок оборонного підприємства.

Правоохоронці затримали інженера-конструктора в порядку ст. 615 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи у виді застави.

У листопаді СБУ повідомило, що на Миколаївщині ескполіцейський шпигував за Силами оборони. Слідство встановило, що ескполіцейський не тільки шпигував, а й передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies