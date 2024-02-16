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Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії

Партія чинного голови уряду зазнала поразки у двох округах.

Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії
Члени виборчої комісії після нічного підрахунку голосів
Фото: BBC

У Великій Британії 15 лютого відбулися довибори депутатів парламенту на двох округах. За результатами підрахунку голосів, які стали відомі вранці п'ятниці, обидва місця у Палаті громад дісталися представникам опозиційної до уряду Ріші Сунака партії лейбористів. 

Як стверджує BBC, попри те, що вибори охопили лише два з 650 округів у Сполученому Королівстві, їхні підсумки впливають на політичне життя усієї країни. Політологи відзначають практично безпрецедентну за часів після Другої світової війни зміну електоральних настроїв, коли виборці, що на загальних виборах підтримували консерваторів, нині віддали голоси за кандидатів від опозиції. Лідер лейбористів Кір Стармер вже заявив, що довибори "продемонстрували прагнення британців до змін і їхню готовність довірити ці зміни саме лейбористам". 

Для консерваторів і прем'єра Ріші Сунака це вкрай тривожна тенденція. Хоч партія вже і виступила із заявою про те, що лідерство голови уряду "є міцним і не зазнає змін", питання збереження влади на загальних виборах, які мають відбутися цьогоріч, стає як ніколи гострим. 

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