Німеччина зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ в Україні

У мінюсті ФРН зазначили, що опитали вже 160 свідків злочинів армії РФ в Україні.

Влада Німеччини зібрала вже понад 500 свідчень, що стосуються військових злочинів в Україні, і опитали понад 160 свідків.

Про це розповів міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, пише DW.

"Ми хочемо переконати жертв і очевидців травматичних подій поділитися з поліцією тим, що вони пережили", — заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag у неділю, 18 лютого.

Бушман нагадав, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і це означає необхідність продовжувати збирати докази.

За словами Бушмана, будь-яке фото чи відео, наприклад, на смартфоні, може допомогти розслідуванню.

“Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", — додав він.

Бушман нагадав, що наступного тижня у Мін'юсті Німеччини запланована конференція з питань міжнародного права, де, серед іншого, буде обговорюватися і зростання кількості ударів дронів РФ по цивільних об'єктах в Україні.

"Якщо російський дрон прицільно спрямований солдатом на житловий будинок, у якому перебувають цивільні особи, то це воєнний злочин", — сказав він.

Бушман сподівається, що Путін постане перед судом. "Якщо хтось віддає розпорядження цілеспрямовано порушувати міжнародне право, він потенційно воєнний злочинець".

Він також повідомив про наміри розширити співпрацю з Україною, Польщею та США, зазначивши, що новий уряд у Варшаві відіграє важливу роль у розслідуванні, адже Польща межує з Україною та прийняла мільйони українських біженців.

Розслідування звірств росіян в Україні

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