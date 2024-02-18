​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
"Шукайте "братьев": у Повітряних силах показали місцезнаходження пілотів збитих російських винищувачів
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
ГоловнаСвіт

Німеччина зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ в Україні

У мінюсті ФРН зазначили, що опитали вже 160 свідків злочинів армії РФ в Україні.

Німеччина зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ в Україні
Фото: Сергій Болвінов

Влада Німеччини зібрала вже понад 500 свідчень, що стосуються військових злочинів в Україні, і опитали понад 160 свідків. 

Про це розповів міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, пише DW.

"Ми хочемо переконати жертв і очевидців травматичних подій поділитися з поліцією тим, що вони пережили", — заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag у неділю, 18 лютого.

Бушман нагадав, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і це означає необхідність продовжувати збирати докази.

За словами Бушмана, будь-яке фото чи відео, наприклад, на смартфоні, може допомогти розслідуванню.

“Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", — додав він.

Бушман нагадав, що наступного тижня у Мін'юсті Німеччини запланована конференція з питань міжнародного права, де, серед іншого, буде обговорюватися і зростання кількості ударів дронів РФ по цивільних об'єктах в Україні.

"Якщо російський дрон прицільно спрямований солдатом на житловий будинок, у якому перебувають цивільні особи, то це воєнний злочин", — сказав він.

Бушман сподівається, що Путін постане перед судом. "Якщо хтось віддає розпорядження цілеспрямовано порушувати міжнародне право, він потенційно воєнний злочинець".

Він також повідомив про наміри розширити співпрацю з Україною, Польщею та США, зазначивши, що новий уряд у Варшаві відіграє важливу роль у розслідуванні, адже Польща межує з Україною та прийняла мільйони українських біженців.

Розслідування звірств росіян в Україні

Державний департамент США надасть фінасування для підтримки діяльності Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).Юристи, які працюють з прокуратурою України, готують досьє до Міжнародного кримінального суду (МКС) про обвинувачення Росії у навмисному спричиненні голоду протягом війни в Україні.Правозахисники документують випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни. Вони хочуть надати докази для того, щоб МКС висунув відповідне обвинувачення президенту РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies