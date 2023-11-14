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США нададуть 1 млн доларів Міжнародному центру із переслідування за злочин агресії проти України

США закликали інших також підтримати ICPA.

США нададуть 1 млн доларів Міжнародному центру із переслідування за злочин агресії проти України
Фото: armyinform.com.ua

Державний департамент США надасть фінасування для підтримки діяльності Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“У рамках нашої непохитної прихильності територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню всеосяжному правосуддю та притягненню до відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу Державний департамент США надасть 1 млн доларів Міжнародному центру з із переслідування за злочин агресії проти України, який було створено в Гаазі при Євроюсті за підтримки Єврокомісії”, - йдеться у заяві.

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ICPA сприятиме розслідуванню російських злочинів Росії та буде надавати Україні та країнам-партнерам майданчик для співпраці. Таким чином будуть створені максимально переконливі докази для майбутнього судового переслідування.

Крім того, США закликали інших підтримати ICPA та зробити внески для забезпечення відповідальності за війну Росії.

Нагадаємо, юристи, які працюють з прокуратурою України, готують досьє до Міжнародного кримінального суду (МКС) про обвинувачення Росії у навмисному спричиненні голоду протягом війни в Україні.

Правозахисники документують випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни. Вони хочуть надати докази для того, щоб МКС висунув відповідне обвинувачення російському президенту Володимиру Путіну.

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