Китай стане першим чи програє США?

Фото: EPA/UPG

У 2021 році президент Китаю Сі Цзіньпін популяризував гасло, що символізувало б зміни провідної економічної держави світу: «Схід підноситься, Захід занепадає». Однак зараз господарка країни стикається з багатьма проблемами, від спадної бульбашки нерухомості та некерованих боргів місцевих органів влади до зниженої довіри та дефляції. ВВП Китаю, який у 2021 році становив 75% від показника США, у третьому кварталі 2023-го впав до 64%, приблизно до рівня 2017-го.

Що сталося за два роки? На поверхню випливли тривалі проблеми, а політика Сі, на думку західних експертів, лише загострила їх. Китай не занепадає, але його лідерство, ймовірно, відкладається на невизначений термін.

«Пекін ніколи не зможе претендувати на першість у світовій економіці», – сказав Логан Райт, директор з досліджень китайських ринків у Rhodium Group. ВВП Китаю може сягнути 90% або навіть 100% від ВВП США, але немає реалістичного сценарію, за якого він сягне 150% або 200%, зазначив він.

Відносний ВВП США нещодавно зріс завдяки вищій інфляції та слабшій валюті Китаю. Проте говорити про тріумф США так само передчасно, як говорити те саме про Китай у 2021 році. Невдовзі споживання в США, ймовірно, сповільниться, а зростання Китаю, яке, здається, стабілізувалося, усе одно перевищуватиме показники США впродовж наступного десятиліття. Що ще важливо: хоч три чверті економіки стикаються з проблемами, промисловість залишатиме Китай економічною та військовою загрозою для Заходу, навіть якщо загальне зростання буде слабким.

Фото: EPA/UPG

Зростання Китаю, яке в середньому становило 10% на рік з 1980-го по 2012-й, сповільнилося: населення старіє, міграція із села в місто нині нижча, як можливості наздогнати багатші країни. І сповільнення виявилося різкішим, ніж очікували. Світовий банк вважає, що річне зростання Китаю в найближчі два роки становитиме в середньому 4,5%, що приблизно на один відсотковий пункт нижче, ніж прогнозували десять років тому. Міжнародний валютний фонд передбачає зростання в середньому лише на 3,9% упродовж наступних п'яти років.

Під час світової фінансової кризи 2007–2009 років Китай запустив масштабну програму, що мала стимулювати розвиток інфраструктури, житла, а пізніше й технологій. Місцеві органи влади й забудовники профінансували ці інвестиції, запозичуючи в банків і населення. За словами економістів Кеннета Рогоффа та Юаньчена Янга, з 2010-го по 2021-й обсяги житлової забудови в Китаї зросли майже удвічі. При цьому мільйони квартир порожні. Ґуйчжоу, відносно бідна провінція, має 23 зі 100 найвищих мостів у світі. За оцінками Рогоффа та Янга, маршрути високошвидкісної залізниці ростуть понад удвічі швидше, ніж кількість пасажирів.

Фото: EPA/UPG

Значна частина кредитів для фінансування цих інвестицій, виданих забудовникам та місцевим органам влади, знаходиться під загрозою дефолту. За оцінками МВФ, 30% боргу місцевого уряду є нежиттєздатним. Падіння надходжень від продажу землі та податків на бізнес обтяжило місцеві органи влади величезним дефіцитом.

Нещодавно Пекін оголосив, що позичить суму, еквівалентну 0,8% ВВП, щоб підтримати фінанси місцевих органів влади, тобто незначну частину їхніх потреб. Це свідчить про те, що Китай може опинитися в багаторічній фінансовій трясовині, схожій на Японію в 1990-х роках.

Навпаки, коли бульбашка на ринку житла в США лопнула в 2007-08 роках, федеральний уряд швидко мобілізувався для рекапіталізації банківської системи.

Подібно до краху нерухомості, зменшення населення Китаю є повільною проблемою, яка раптово прискорилася за останні два роки. У 2017 році коефіцієнт народжуваності, тобто кількість дітей, яких жінка могла народити протягом свого життя, становив приблизно 1,6, що нижче 2,1, необхідного для підтримки стабільного населення. Скасувавши політику однієї дитини, Пекін прогнозував, що народжуваність зросте приблизно до 1,8 між 2020 і 2030 роками. Натомість вона продовжувала падати до 1,1 минулого року, одного з найнижчих у світі. У результаті минулого року населення Китаю зменшилося вперше з 1960-х років.

Фото: EPA/UPG

Китаю потрібне нове джерело попиту, щоб замінити інвестиції та нерухомість. Найбільш очевидним кандидатом є споживачі, на частку яких припадає лише 37% ВВП, порівняно з 68% у США. Але китайська влада ідеологічно проти стимулювання споживання, наприклад, за рахунок щедріших медичних та пенсійних виплат, що зменшило б потребу заощаджувати.

Також влада Китаю посилила тиск на приватний бізнес в онлайн-комерції, онлайн-освіті та іграх для зміцнення свого контролю над приватним сектором. За словами Беррі Ноутона, експерта з промислової політики Китаю з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго, Сі надіслав меседж, що «всі види незалежних, висококваліфікованих робочих місць у сфері обслуговування не мають майбутнього. Він сигналізував: «Мені не подобається приватний бізнес і мені байдуже, якщо я знищу його вартість».

Сі ще більше підриває економічні перспективи Китаю прагненням до самодостатності та геополітичною ворожнечею, які спонукали США та Західну Європу до «зменшення ризиків» та обмеження торгівлі та інвестицій у Китай у стратегічних секторах.

Дослідження МВФ під керівництвом економіста Шекхара Айяра показало, що з 2010 року іноземні інвестиції дедалі більше перетікають між країнами одного геополітичного блоку. У результаті Китай отримав на 60% менше прямих іноземних інвестицій у стратегічні сектори у 2022 році, ніж у 2015 році, тоді як США отримали на 43% більше.

Фото: EPA/UPG

Ознаки згасання підприємництва сили є всюди. Сцена венчурного капіталу Китаю колись конкурувала зі США, але цього року, за даними PitchBook, укладання угод скоротилося до 32% від рівня США з 85% у 2018 році. Багато китайських підприємців виїхали або намагаються емігрувати, особливо в Сінгапур.

Ймовірно, це не турбує Сі, який хоче, щоб держава, а не приватний сектор вирішувала, які галузі повинні отримувати капітал. Наприклад, центральні та місцеві органи влади створили понад 2000 «урядових фондів», щоб інвестувати трильйони доларів у пріоритетні галузі. Проте амбіції Сі під загрозою, оскільки просте кредитування зменшується, а місцеві фінанси погіршуються.

Такі ж обмеження тиснуть на дипломатію Китаю. Позики на інфраструктуру в рамках «Один пояс, один шлях» зробили Китай найбільшим кредитором багатьох країн, що розвиваються. Багато з них, у тому числі Шрі-Ланка та Замбія, оголосили дефолт.

Проте, попри всі демографічні, фіскальні та фінансові навантаження на Китай, його виробничий сектор, безумовно є найбільшим у світі. Цього року Китай витіснив Японію як найбільшого світового експортера автомобілів.

США поки що стримували здатність Китаю виробляти найсучасніші напівпровідники. Проте до 2026 року Китай контролюватиме 42% світових потужностей у виробництві менш просунутих чіпів, життєво важливих у побутовій техніці та автомобілях.

Фото: EPA/UPG

І навіть якщо Сі погано керуватиме економікою загалом, виробнича потужність Китаю збережеться завдяки закладеним конкурентним перевагам: великій, інтегрованій та адаптивній базі виробників, надійній та скромно оплачуваній робочій силі та управлінському ноу-хау.

Це дає Китаю важливий інструмент глобального впливу. За словами Ебігейл Далман і Мері Лавлі з Інституту міжнародної економіки Петерсона, попри те, що адміністрація Байдена прагне зблизити азіатські економіки через свою Індійсько-Тихоокеанську економічну ініціативу, ці економіки все тісніше співпрацюють з Китаєм. Наприклад, США прагнуть тісніших стосунків з Індією як з противагою Китаю, але частка Китаю в індійському імпорті зросла з 27% у 2010 році до 39% у 2021 році.

Виробнича спроможність Китаю також є його величезною військовою перевагою. Його гігантські та модернізовані верфі вже будують 46% кораблів у світі, що дозволяє випускати кілька нових військових кораблів і підводних човнів на рік.

Навпаки, суднобудівна промисловість США має менше 1% світових потужностей, що змушує ВМС покладатися лише на кілька суднобудівників, яким не вистачає необхідної робочої сили для задоволення зростаючого попиту. Поставки постійно запізнюються та перевищують бюджет.

Перехід у бойових діях у бік безпілотних засобів також сприяє Китаю, найбільшому у світі виробникові безпілотників. Ден Ван, запрошений вчений Центру Цай-Китай Єльської школи права, який багато писав про технологічну індустрію Китаю, сказав, що США лідирують переважно в наукомістких технологіях, таких як штучний інтелект і біотехнології, а не у фізичних продуктах: «Уявіть майбутній сценарій, у якому ці країни перебувають у стані серйозного конфлікту та припинення торгівлі. На кого ви хочете зробити ставку: на країну з усіма великими мовними моделями та біотехнологічним і бізнес-програмним забезпеченням чи на країну з великою та адаптивною виробничою базою? Я би поставив на останнього».

Фото: ek.ua

США із запізненням відреагували на цю загрозу. Адміністрація Байдена стимулює і надає дотації цільовим галузям, таким як електромобілі та напівпровідники. Це спричинило стрибок у будівництві фабрик, але поки не зрозуміло, чи матеріалізується попит, щоб зробити ці фабрики прибутковими.

Вашингтон також заохочує західні компанії будувати ланцюги поставок у дружніх країнах, досягаючи таким чином глобальної економії на масштабі, не покладаючись на Китай. Зрештою, сукупний ВВП «Заходу» – США, Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Австралії, Японії, Південної Кореї та Тайваню – приблизно втричі перевищує розмір «Сходу» – Китаю, Росії та інших партнерів, таких як Білорусь, Іран і Пакистан.

Але розмови про підтримку друзів приховують неспроможність Заходу поводитися як єдиний блок щодо Китаю чи економіки загалом. США та Європі було важко скасувати американські мита на сталь та алюміній або домовитися про спільний підхід до перевірки інвестицій у Китай. І в головах союзників висить перспектива того, що Дональда Трампа можуть переобрати президентом наступної осені. Під час свого президентства Трамп вийшов з Транстихоокеанського партнерства, вдаривши по союзниках митами на сталь і алюміній і погрожував зробити те ж щодо автомобілів. Перебуваючи на посаді, він поставив під сумнів підтримку України, запропонував 10% мито на весь імпорт і натякнув на вихід з НАТО.

Тому Китай використовуватиме розбіжності між союзниками США. І ніщо не здійснить прогноз Сі щодо занепаду Заходу так ефективно, як рішення США, що Заходу як принципу організації військової та економічної політики більше не існує.