Олігархи перевели за допомогою Кіпру сотні мільйонів євро після вторгнення РФ, − розслідування “Cyprus Confidential”

Кіпр посилить контроль за своїм фінансовим сектором після того, як розслідування Guardian та його партнерів показало, що олігархи перевели активи на сотні мільйонів через загрозу санкцій після вторгнення Росії в Україну.

Про це пише британське видання.

Роль провідних бухгалтерів PwC Cyprus та інших консультантів в управлінні транзакціями під час нападу військ Володимира Путіна з’ясувалася з результатів міжнародного розслідування “Cyprus Confidential”.

Найбільший за всю історію витік фінансових даних з Кіпру також демонструє, як непрозорі офшорні структури, керовані бухгалтерами та постачальниками корпоративних послуг на Кіпрі, могли “сприяти нерозкритим платежам впливовому західному журналісту та потенційним порушенням правил фінансування футбольних клубів”.

Витік розкриває масштаб ролі Кіпру як воріт до Європи для пов'язаної з Кремлем еліти. Серед 104 російських мільярдерів, названих журналом Forbes у 2023 році, дві третини фігурують поряд із членами сімей як клієнти постачальників професійних послуг з острова. Є записи про 71 російського клієнта, який потрапив під санкції з лютого 2022 року.

Кіпрські конфіденційні файли розкривають:

PwC Кіпр та інші консультанти допомогли одному з найвпливовіших російських олігархів Олексію Мордашову спробувати перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів у публічну компанію того дня, коли він потрапив під санкції ЄС. Guardian повідомили, що стосовно цієї фінансової операції на Кіпрі триває кримінальне розслідування

600 тисяч євро нерозкритих платежів від компаній, пов'язаних з тим самим олігархом, впливовому німецькому журналісту, який вважається провідним експертом з Росії, на підтримку публікації двох книг про Путіна

десятки мільйонів офшорних платежів, зроблених Романом Абрамовичем під час володіння футбольним клубом “Челсі” агентам, скаутам та посадовим особам клубу, які могли порушувати суворі футбольні правила бухгалтерського обліку та фінансового “фейр-плей”

нерозкриті угоди, які дозволили Абрамовичу та суперагенту Пінхасу Захаві контролювати кар'єри 21 молодого футболіста в рамках спірних угод про власність третіх осіб, які порівнюють із підневільною працею.

У злитих документах датованих періодом з середини 1990-х років по квітень 2022 року, зазначено близько 800 компаній і трастів, зареєстрованих у податкових і секретних притулках, які належали або контролювалися росіянами, що перебувають під санкціями з 2014 року, коли Росія анексувала Крим. До списку входять понад 650 кіпрських компаній.

Уряд Кіпру відреагував на злиту інформацію обіцянкою “нульової терпимості” до порушень санкцій.

Нагадаємо, у межах “Cyprus Confidential” 3,6 млн офшорних записів потрапили до рук Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та німецької газети Paper Trail Media, яка поділилася ними з іншими ЗМІ.