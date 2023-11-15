Злиті документи показують можливі порушення під час фінансування Абрамовичем “Челсі”, − Guardian

У файлах виявлено серію платежів на десятки мільйонів фунтів за десять років, проведених через офшори, що належать олігарху.

Колишній власник англійського футбольного клубу “Челсі”, російський олігарх Роман Абрамович під час фінансування команди міг порушувати суворі футбольні правила, зокрема “фінансовий fair play”.

Про це йдеться у файлах, оприлюднених у межах міжнародного розслідування “Cyprus Confidential”, пише The Guardian.

Експерти заявили, що транзакції, розкриті під час спільного розслідування видання та міжнародних партнерів, можуть призвести до того, що Прем'єр-ліга покарає “Челсі”, йдеться зокрема відрахування очок.

У файлах виявлено серію платежів на десятки мільйонів фунтів за десять років, проведених через офшори, що належать Абрамовичу. Угоди, про які йдеться, очевидно були здійснені на користь “Челсі”. Це викликає питання, чи були вони заявлені у звітах, представлених керівним органам футболу.

До бенефіціарів, ймовірно, входять агент зіркового гравця Едена Азара, партнер титулованого тренера Антоніо Конте та офіційні особи ФК “Челсі”. Інші виплати, схоже, були пов'язані з купівлею гравців Вілліана і Самуеля Ето'о.

У межах “Cyprus Confidential” 3,6 млн офшорних записів потрапили до рук Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та німецької газети Paper Trail Media, яка поділилася ними з Guardian, Бюро журналістських розслідувань (TBIJ) та іншими ЗМІ.

Фінанси “Челсі” вже аналізувала Прем'єр-ліга під час розслідування, яке тривало з 2012 по 2019 року після того, як нове керівництво клубу добровільно повідомило, що під час перебування Абрамовича на посаді “неповну фінансову інформацію”. Футбольна асоціація підтвердила Guardian, що вона також проводить розслідування щодо “Челсі”, тоді як УЄФА, керівний орган європейського футболу, вже оштрафував клуб на 8,6 млн.

Тепер документи, датовані періодом, що розглядається, і поза ним, викликають нові запитання, чи Абрамович неодноразово порушував правила футболу на користь “Челсі”, коли клуб піднявся до вершини світової гри.

Російських олігарх купив “Челсі” за 140 мільйонів фунтів стерлінгів у 2003 році і швидко “наповнив клуб грошима” у невпинному прагненні успіху. “Римська імперія”, як її охрестили деякі фанати, впала лише тоді, коли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Абрамович потрапив під санкції Великої Британії, що зрештою змусило його продати країну.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Абрамович не підписує угоду про виділення до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Угода з продажу "Челсі" американському консорціуму була закрита у січні цього року. 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи переведені на заморожений банківський рахунок у Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.