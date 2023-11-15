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Палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування

Спікер-республіканець Майк Джонсон отримав широку підтримку демократів.

Палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове державне фінансування
Фото: ЕРА/UPG

Вчора законодавці Палати представників США ухвалили законопроєкт про тимчасове державне фінансування, який значно знижує ризик зупинення роботи уряду. 

Про це пише Bloomberg.

“Демократи врятували новообраного спікера Майка Джонсона, республіканця, чий план викликав опір з боку прихильників жорсткої лінії в його партії, оскільки він не скорочує державні витрати і не змінює прикордонну політику”, − зазначає видання.

Законопроєкт підтримали 209 демократів і 127 республіканців, для його прийняття була потрібна більшість у дві третини голосів. 93 республіканці проголосували проти плану свого нового лідера разом із двома демократами.

Результатом є відстрочка для Джонсона, якому доведеться до наступного року вести переговори щодо щорічних витрат.

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Законопроєкт тепер перейде до Сенату, де, як очікується, його підтримають демократи більшості, навіть попри те, що він не включає допомогу Україні та Ізраїлю. Лідерам Сенату буде потрібна співпраця всіх сенаторів, щоб подолати процедурні перешкоди і вкластися в крайній термін пізно ввечері в п'ятницю, коли федеральне фінансування закінчиться.

Офіційний представник Білого дому заявив, що президент Джо Байден підпише законодавчий акт, якщо він буде прийнятий Сенатом. Чиновник додав, що тепер Конгрес має перейти до законопроєктів про витрати на весь рік і схвалити допомогу Ізраїлю та Україні.

Нагадаємо, комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, американському кордону та Тайваню, буде розглядатися палатою після Дня подяки (23 листопада).

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