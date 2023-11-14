За останні 10 днів північну частину Гази залишили 200 тис. людей, – ООН

В Офісі ООН з координації гуманітарних питань заявили, що ще 200 тис. людей залишили північну частину Гази протягом останніх 10 днів через бойові дії між Ізраїлем та ХАМАСом.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що раніше Газу покинули 1,5 млн людей – три чверті населення. На півночі сектору Гази все ще залишаються сотні тисяч людей, які не хочуть або не можуть евакуюватися на південь на тлі активізації бойових дій. Вони стикаються з проблемами постачання їжі та води.

В Офісі ООН з координації гуманітарних питань заявили, що наразі лише одна лікарня на півночі Гази має електрику і може приймати пацієнтів.

Нагадаємо, з початку наземного наступу в секторі Газа армія оборони Ізраїлю нанесла близько 4 300 ударів по об'єктах ХАМАС. Удари були нанесені наземними та військово-повітряними силами по сотні пускових пунктів протитанкових керованих ракет і близько 300 тунелях в Газі. Загалом було пошкоджено 3 000 об’єктів інфраструктури ХАМАСу, зокрема більш ніж 100 замінованих будівель та сотні командних центрів.

7 жовтня ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, внаслідок чого загинули близько 1 200 людей, ще 240 були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль завдав ударів по об’єктах терористів та почав наземну операцію на території Гази. За інформацію палестинського МОЗ, яке контролює ХАМАС, внаслідок ударів з боку Ізраїлю загинули 11 тис. людей.