ЦАХАЛ завдав за добу ударів по 200 об’єктах ХАМАСу в Газі

За минулу добу, 13 листопада, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по 200 об’єктах ХАМАСу в секторі Гази.

Про це пише Jewish News Syndicate з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Згідно з повідомленням, ізраїльські військові атакували заводи із виробництва зброї, пускові установки протитанкових ракет та оперативні командні центри бойовиків.

У ніч на понеділок ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, який використовувався військово-морськими силами ХАМАСу для навчання військових та зберігання зброї.

Також ізраїльські сили, які діють на території Гази, виявили шахту тунелю в мечеті.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, внаслідок чого загинули близько 1 200 людей, ще 240 були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль завдав ударів по об’єктах терористів та почав наземну операцію на території Гази.

За інформацію палестинського МОЗ, яке контролює ХАМАС, внаслідок ударів з боку Ізраїлю загинули 11 тис. людей.

Учора в Армії оборони Ізраїлю заявили, що з початку наземного наступу завдали близько 4 300 ударів по об’єктах ХАМАС у секторі Гази.