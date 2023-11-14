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Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії, - Reuters

Трейдери очікують, що поставки нафти Urals до Туреччини цього місяця перевищать історичний пік жовтня 2022 року в 1,43 млн тонн.

Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії, - Reuters
Фото: oilcapital.ru

Імпорт Туреччиною російської нафти марки Urals цього місяця наближається до рекордно високого рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters та дані трейдерів і фондової біржі та фінансової інформаційної компанії (LSEG).

Трейдери очікують, що поставки нафти марки Urals до Туреччини цього місяця зростуть вище жовтневих 1,4 млн тонн та перевищать історичний пік жовтня 2022 року в 1,43 млн тонн.

За даними LSEG, Анкара придбала понад 800 тисяч тонн нафти марки Urals з російських портів у період з 1 по 15 листопада, що на 200 тисяч тонн більше, ніж за аналогічний період жовтня.

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Туреччина збільшила імпорт дешевої російської нафти після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російським "Лукойлом" про термінові поставки цього сорту.

"Лукойл" почав постачати Urals на STAR у жовтні і, як очікується, цього місяця поставить близько 100 тисяч барелів на добу, що еквівалентно половині потужності заводу.

Нагадаємо, що компанії з Туреччини придбали десятки танкерів, які перевозять російську нафту. Флот таких компаній включає сотні суден по всьому світу, багато з яких належать компаніям у Греції, Індії, Об’єднаних Арабських Еміратах, а також Туреччині.

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