​Для українців в Естонії запускають першу радіостанцію DRUZI

Починаючи від 24 лютого 2022 року до Естонії прибуло понад 120 тисяч осіб, а українська діаспора збільшилась у чотири рази.

17 листопада заплановано відкриття першої в Естонії україномовної радіостанції DRUZI, повідомляє ERR.

Це платформа, яка поєднуватиме дві культури - естонську та українську, інформуватиме про новини, пов'язані з українською громадою в Естонії, а також транслюватиме музику обох народів, шоу про українську та естонську культуру, історію, традиції та гастрономію, а також освітні мовні програми для дорослих і дітей. Сприяла запуску проєкту Асоціація українських організацій в Естонії.

Радіостанцію створили з огляду на збільшення кількості біженців з України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Починаючи від 24 лютого 2022 року до Естонії прибуло понад 120 тисяч осіб, а українська діаспора збільшилась у чотири рази.

Канал має на меті допомогти українцям зберегти свою культурну самобутність і мову, отримати доступ до об'єктивної інформації і сприяти інтеграції до естонського суспільства.

Нагадаємо, торік у Празі (Чехія) розпочало свою онлайн-трансляцію "Радіо Україна".