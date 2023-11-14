ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
ГоловнаСвіт

​Для українців в Естонії запускають першу радіостанцію DRUZI

Починаючи від 24 лютого 2022 року до Естонії прибуло понад 120 тисяч осіб, а українська діаспора збільшилась у чотири рази.

​Для українців в Естонії запускають першу радіостанцію DRUZI
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

17 листопада заплановано відкриття першої в Естонії україномовної радіостанції DRUZI, повідомляє ERR.

Це платформа, яка поєднуватиме дві культури - естонську та українську, інформуватиме про новини, пов'язані з українською громадою в Естонії, а також транслюватиме музику обох народів, шоу про українську та естонську культуру, історію, традиції та гастрономію, а також освітні мовні програми для дорослих і дітей. Сприяла запуску проєкту Асоціація українських організацій в Естонії.

Радіостанцію створили з огляду на збільшення кількості біженців з України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Починаючи від 24 лютого 2022 року до Естонії прибуло понад 120 тисяч осіб, а українська діаспора збільшилась у чотири рази.

Канал має на меті допомогти українцям зберегти свою культурну самобутність і мову, отримати доступ до об'єктивної інформації і сприяти інтеграції до естонського суспільства.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, торік у Празі (Чехія) розпочало свою онлайн-трансляцію "Радіо Україна".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies