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Прем'єрка Естонії заявила, що хоче стати новим генсеком НАТО

"Це точно має бути людина з країни, яка витрачає 2% ВВП на оборону, і було б добре, якби це була жінка".

Прем'єрка Естонії заявила, що хоче стати новим генсеком НАТО
Прем’єрка Естонії Кая Каллас
Фото: insidethegames.biz

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас "відкрита" до призначення генеральним секретарем НАТО, якщо її підтримають.

Про це вона заявила під час оборонного форуму, організованого Politico, повідомляє ERR.

Каллас запитали, чи можна її розглядати як кандидата на наступного генсека НАТО після того, як Єнс Столтенберг піде із цієї посади. Спершу вона відповіла ухильно й нагадала, кого неформально вважають основним кандидатом.

"Нещодавно я чула жарт, що "наступний генсек має бути з "нової" країни-члена НАТО, тобто яка 20 років у НАТО, це точно має бути людина з країни, яка витрачає 2% ВВП на оборону, і було б добре, якби це була жінка... Тож логічно, що це Марк Рютте", – сказала Каллас.

Однак на пряме запитання, чи хоче вона, щоб її кандидатуру також розглядали, Каллас відповіла ствердно.

Нагадаємо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг перебуває на посаді з 1 жовтня 2014 року, він мав піти з неї ще минулого року. Але через напад РФ на Україну термін його повноважень продовжили до 30 вересня 2023 року.

У травні ЗМІ писали, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен може стати наступною очільницею Альянсу. Однак, вона пізніше спростувала інформацію про її амбіції на цю посаду.

Серед інших популярних кандидатів на крісло очільника НАТО називають прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте,  міністра оборони Великобританії Бена Воллеса та чинну віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

 

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