Німеччина відправить винищувачі до Румунії для підтримки місії НАТО з контролю за авіапростором, – Reuters

Джерело видання повідомило, що це пов’язано із російськими атаками на українські порти на річці Дунай.

Німеччина відправить чотири винищувачі Eurofighter до Румунії для підтримки місії НАТО з контролю за авіапростором з кінця листопада, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в службах безпеки.

Зазначається, що атаки росіян всього за сотні метрів від румунського кордону та уламки безпілотників, знайдені в Румунії, підвищили ризики для безпеки військового альянсу, члени якого мають зобов’язання щодо взаємної оборони.

У вересні глава НАТО Єнс Столтенберг назвав російські удари поблизу кордону "дестабілізуючими", навіть якщо немає жодних ознак того, що Росія збирається вдарити по члену НАТО.

Джерело служби безпеки повідомило, що перший з 80 німецьких солдатів, які будуть розміщені на військовій базі поблизу Констанци, скоро вирушать до Румунії.

Військово-повітряні сили Німеччини в минулому підтримували місію НАТО з контролю за авіапростором в Румунії. Альянс посилив свою військову присутність на східному фланзі після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Нагадаємо, у кінці жовтня Румунія встановила протидронову систему на кордоні з Україною. Зараз триває вдосконалення системи.