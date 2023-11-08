Кремль фінансує антиукраїнську пропаганду в Латинській Америці, — Держдеп

Російський уряд наразі фінансує поширення дезінформації по всій Латинській Америці та наповнює ЗМІ пропагандою і фейковими новинами, спрямованими на послаблення підтримки України. Таку заяву опублікували на сайті Державного департаменту США.

"Схоже, що кінцева мета Кремля полягає в тому, щоб відмити свою пропаганду та дезінформацію через місцеві ЗМІ таким чином, який буде органічним для латиноамериканської аудиторії, щоб підірвати підтримку України та пропагувати антиамериканські позиції. і антинатовські настрої", — зазначається в заяві.

Відомо, що російські Агентство соціального проєктування (АСП), Інститут розвитку інтернету та "Структура" координували розробку кампанії інформаційних маніпуляцій, спрямованої на Латинську Америку, яка повинна просувати стратегічні інтереси Росії шляхом відкритої та прихованої співпраці з місцевими ЗМІ та впливовими особами для поширення дезінформації.

"Росія використовує медіа-контакти в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї для поширення своєї пропаганди, щоб послабити підтримку боротьби України проти російського вторгнення і підживлювати антиамериканські та антинатівські погляди", — підкреслюють в заяві Держдепу.

Команди в Росії створюють контент, який надсилається "підготовленим" журналістам у Латинській Америці "для перегляду, редагування і, зрештою, публікації в ЗМІ".

Основними джерелами, які поширюють ці матеріали, Держдепартамент назвав іспаномовні інтернет-видання Pressenza, на сайті якого зазначено, що воно було засноване в Мілані, Італія, в 2009 році, а з 2014 року зареєстроване в Еквадорі, і чилійське El Ciudadano.

Основні темипропаганди зосереджені на спробах переконати латиноамериканську аудиторію, що війна Росії проти України справедлива і що вони можуть об’єднатися з Росією, щоб перемогти неоколоніалізм.

Російські посольства в Латинській Америці та фінансовані державою засоби масової інформації скоординували зусилля з посилення прокремлівських повідомлень, поширення антиамериканської позиції, наративів, а також розвиток партнерства між російськими державними ЗМІ, місцевими медіа та радіостанціями, посольствами третіх країн, які вважаються промосковськими, у регіоні та місцевими журналістами.

Нагадаємо, про ще один вид російської пропаганди читайте в матеріалі LB.ua "Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України".