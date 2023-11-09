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У Японії через виверження вулкану утворився новий острів

Острів розташований приблизно за 1200 кілометрів (750 миль) на південь від материкової Японії.

У Японії через виверження вулкану утворився новий острів
Фото: Японські морські сили самооборони, CNN

У Тихому океані через виверження вулкану утворився новий острів біля японського острову Іводзіма. Метеорологічне агентство Японії (МАЯ) повідомило, що безіменний острів утворився в результаті підводного виверження вулкана, пише CNN.

На зроблених Морськими силами самооборони фотографіях видно невелике виверження і хмару попелу над крихітним островом, який зараз є частиною ланцюга Огасавара. Інститут дослідження землетрусів Токійського університету підтвердив, що виверження відбулося 30 жовтня, хоча МАЯ реєструвало вулканічну активність із минулого року.

Почесний професор вулканології Токійського університету Сецуя Накада розповів Japan Times цього тижня, що магма накопичувалася під водою протягом деякого часу, перш ніж вона нарешті вийшла на поверхню.

Острів розташований приблизно за 1200 кілометрів (750 миль) на південь від материкової Японії та за кілометр від Іводзіми – острова, де відбулися одні з найзапекліших битв Другої світової війни в Тихому океані.

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