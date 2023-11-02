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Уряд Японії схвалив тимчасове зниження податків та запровадив додаткові виплати

Вартість пакета економічних стимулів. становить 113 мільярдів доларів. 

Уряд Японії схвалив тимчасове зниження податків та запровадив додаткові виплати
прем’єр-міністр Японія Фуміо Кісіда
Фото: EPAUPG

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та його кабінет схвалили більший, ніж очікувалося, пакет економічних стимулів для домогосподарств, які постраждали від інфляції.

Про це пише Bloomberg.

“Ми ще не досягли позитивного циклу зростання. Найбільша наша проблема полягає в тому, що зарплати не встигають за інфляцією", − сказав Кішіда на пресконференції. 

Вартість пакета становить 113 мільярдів доларів. Передбачається зниження податків на прибуток і на проживання, а також додаткова допомога для домогосподарств з низькими доходами.

Пакет є останньою спробою Кішіди заспокоїти виборців, які критично ставляться до його боротьби з інфляцією. Останнє зростання цін в Японії є найшвидшим за десятиліття.

Згідно з підрахунками кабінету міністрів, ці заходи сприятимуть зростанню економіки на 1,2% щороку протягом наступних трьох років. Очікується також, що вони придушать загальну інфляцію на 1 відсотковий пункт, поки до квітня діють субсидії, пов’язані з енергією.

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Хоча цей пакет менший порівняно з іншими за останні роки, масштаб бюджетних витрат приблизно вдвічі перевищує рівень, який очікували економісти.

Додаткові витрати, найімовірніше, збільшать борг країни і, можливо, мало вплинуть на думку виборців про Кісіду.“Одна з причин, через яку людям не дуже подобаються податкові знижки, це те, що, на їхню думку, вони будуть тимчасовими. Багато людей може просто зберегти їх, оскільки очікують, що податки повернуться на колишній рівень. Я також маю сумнів щодо ефекту, тому що він не принесе людям відчутних грошей”, − сказав Харумі Тагучі, головний економіст S&P Global Market Intelligence. 

Нагадаємо, підтримка прем'єр-міністра Японії Кісіди є найнижчою за два роки, відколи він очолив уряд.

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