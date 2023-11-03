Ізраїль перестав попереджати Росію про удари по Сирії, − Bloomberg

Існує небезпека того, що Сирія стане новим фронтом у війні Ізраїлю та ХАМАСу.

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Тель-Авів посилив удари по ополченцях у Сирії, яких підтримує Іран, пише Bloomberg.

Водночас змінилася ключова політика Ізраїлю – тепер він “не завжди попереджає заздалегідь патрона Сирії Росію про напади на територію Сирії”.

Ці зміни, разом із посиленням нападів погіршують, і без того неспокійні відносини між Ізраїлем і Росією, зазначають співрозмовники видання.

Крім того, існує небезпека того, що Сирія стане новим фронтом у війні Ізраїлю та ХАМАСу, чого намагаються уникнути США та регіональні союзники. Напруженість також висока на кордоні Ізраїлю з Ліваном − базі Хезболли, звідки вона щодня веде перестрілку з ізраїльськими військовими.

“Поширення до Сирії − це не просто ризик; це вже почалося. Паливо доливається в трутовий ящик, який уже почав займатися”, − заявив цього тижня Гейр Педерсен, спеціальний посланник ООН у цій країні.

За останнє десятиліття Сирія стала глобальним полем битви. США мають там майже 1000 військових для протидії ісламістським екстремістам, а Туреччина бореться з курдськими групами на півночі. Іран і Росія тим часом допомагають президенту Башару Асаду залишатися при владі. Сотні тисяч людей були вбиті, мільйони змушені тікати.Сьогодні повномасштабну війну змінили спорадичні бойові дії, але конфлікт в Ізраїлі та секторі Газа загострює напруженість.

30 жовтня ізраїльські військові літаки розбомбили сирійську військову базу в південній провінції Дараа. Це сталося після того, як Ізраїль розкинув листівки із застереженнями сирійських військ не дозволяти Ірану та його помічникам діяти біля кордону з Ізраїлем. Раніше Ізраїль завдав удару по складу зброї на великій сирійській базі на півдні країни, де разом із сирійськими військами працюють іранські офіцери та бойовики “Хезболли”. Унаслідок атаки загинуло понад 10 сирійських солдатів і офіцерів. Ізраїльські військові літаки також вразили радари повітряного спостереження на сусідньому об'єкті.

На об’єкті поруч з цією базою час від часу присутні військовослужбовці російської військової поліції. Невідомо, чи були вони там, коли Ізраїль завдав удару. Сирійські військові визнали обидві атаки.

Ізраїль не повідомляв Росію заздалегідь про удари, повідомили джерела. За останні три тижні Ізраїль кілька разів влучав по двох основних аеропортах Сирії в Дамаску та Алеппо, виводячи їх з ладу та змушуючи цивільні літаки приземлятися на російській авіабазі Хмеймім на середземноморському узбережжі Сирії, повідомила британська Сирійська обсерваторія за права людини.

Тель-Авів протягом багатьох років регулярно завдав ударів по цілях у Сирії, насамперед, щоб завадити тамтешнім бойовикам “Хезболли” або гарантувати безпеку свого північно-східного кордону. З того часу, як Росія втрутилася у сирійську війну у 2015 році, вона координує свої дії з Ізраїлем, щоб гарантувати, що їхні сили не зіткнуться чи помилково обстріляють одна одну.

ХАМАС та Хезболла отримують широке фінансування та навчання з боку Ірану. Обидві угруповання визнані США терористичними.

Ізраїльські попередження Росії були корисними обом країнам. П'ять років тому президент Росії Володимир Путін запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що зробить усе, щоб Іран і Хезболла не змогли закріпитися на південному заході Сирії, навпроти окупованих Ізраїлем Голанських висот.

Нагадаємо, арабське видання Asharq Al-Awsat написало, що проіранські збройні формування в Сирії почали вербувати найманців для підтримки ХАМАСу.