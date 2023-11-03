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Китай таємно допомагає КНДР уникнути санкцій, – ЗМІ

Зокрема, вивозить корейців на роботу за кордон та допомагає легалізувати кошти, вкрадені під час кіберзлочинів. 

Китай таємно допомагає КНДР уникнути санкцій, – ЗМІ
Фото: ndtv.com

Китай усіляко допомагає Північній Кореї обходити санкції, вжиті за її ядерну програму. Зокрема, посередники з Китаю відмивають гроші, отримані через кіберзлочини хакерів із Північної Кореї. Китайські компанії також допомагають робітникам із КНДР знайти роботу за кордоном, йдеться у матеріалі Time.

Приміром, у Пекінській художній галереї по 12 годин на день працюють художники з Північної Кореї, які зображають комуністичну ідилію на картинах. Кожна з таких картин продається за тисячи доларів. 

Окрім того, китайські кораблі доставляють підсанкційні товари КНДР до портів Китаю. 

Це все є частиною зусиль Китаю щодо допомоги КНДР ухилитися від широкого спектру санкцій, покликаних завадити її ядерній програмі, йдеться у огляді Associated Press звіту ООН.

Пекін стверджує, що дотримується санкцій проти Північної Кореї, але в попередні роки він прагнув послабити обмежувальні заходи, а торік ветував нові санкції проти Пхеньян за проведення ядерних випробувань. 

У допомозі ухилятися від санкцій звинувачують і інші країни, зокрема Росію, але найбільш успішним у цьому є Китай.

"Китай порушив санкції проти Північної Кореї, за які він голосував, і заявив, що вони не спрацюють, бо боїться, що вони спрацюють. І, крім того, заявляє, що не порушує їх", – прокоментував правозахисник і адвокат Джошуа Стентон, який брав участь у написанні законів США про санкції проти КНДР. 

Огляд Associated Press показав, що більшість осіб із санкційного списку уряду США щодо КНДР в останні роки мали зв'язки з Китаєм. Багато з них – громадяни Північної Кореї, які працюють на ймовірні китайські підставні компанії. Інші – громадяни Китаю, які, ймовірно, відмивають кошти та закупають матеріли для зброї північної Кореї. 

Хакери Північної Кореї вкрали цифрову валюту на суму понад 3 мільярди доларів за останні роки. Цей несподіваний прибуток збігся зі швидким зростанням ракетно-збройової програми країни. У обвинувальному акті, поданому на початку цього року, стверджується, що китайський посередник допомагав відмивати криптовалюту, викрадену провідними хакерами режиму, у долари США. У 2020 році було порушено аналогічну справу, яка звинуватила двох китайських брокерів у відмиванні цифрових валют на суму понад $100 мільйонів, вкрадених Північною Кореєю.

Нагадаємо, що КНДР проводить ядерні випробування та навіть погрожує застосувати ядерну зброю через співпрацю США з Південною Кореєю. 

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