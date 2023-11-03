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Технологічні компанії дозволять перевірку своїх інструментів штучного інтелекту, − Сунак

На думку американського мільярдера Ілона Маска, настане момент, “коли робота стане не потрібна”, а "штучний інтелект зможе робити все".

Технологічні компанії дозволять перевірку своїх інструментів штучного інтелекту, − Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та американський мільярдер Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Найпередовіші технологічні компанії вперше дозволять урядам перевірити свої інструменти штучного інтелекту.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив після саміту з безпеки штучного інтелекту у Лондоні, пише The Guardian

Компанії, зокрема Meta, Google DeepMind і OpenAI, погодилися дозволити регуляторам тестувати свої новітні продукти штучного інтелекту перед їх оприлюдненням. Це, на думку чиновників, сповільнить перегони в розробці систем, які можуть конкурувати з людьми.

Учасники саміту, зокрема технологічний американський мільярдер Ілон Маск, віцепрезидентка США Камала Гаріс та високопосадовець урядовця Китаю, погодилися, що штучний інтелект становить серйозну небезпеку для людства.Виступаючи перед журналістами наприкінці саміту, Сунак заявив: “Я вірю, що досягнення цього саміту схилять терези на користь людства”. Прем’єр-міністр також оголосив про міжнародну підтримку експертного органу, який очолить один із “хрещених батьків” сучасного ШІ.

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Зі свого боку власник Tesla, SpaceX і соціальної платформи X зазначив, що настане момент, “коли робота стане не потрібна”: “у вас може бути робота, якщо ви хочете її отримати… але ШІ зможе зробити все”.

На думку Маска, саміт досяг значного зрушення у розвитку передового ШІ. “Просте розуміння ситуації та можливість донести до громадськості стурбованість матиме дуже велике значення”, − сказав він.

Сунак заявив, що угоди, досягнуті з кількома країнами та компаніями, які займаються штучним інтелектом, значно знизили загрозу, що походить від цієї технології. Однак він був змушений захищати добровільний характер угоди про тестування, оскільки його уряд відмовився ухвалити закон, що обмежує розвиток ШІ.

Нагадаємо, під час саміту Україна підписала Міжнародну декларацію про безпечне використання штучного інтелекту (ШІ). Крім Києва, декларацію підписали ще 29 країн, зокрема США, Австралія та країни ЄС, а також Китай, Саудівська Аравія, Південна Корея.

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