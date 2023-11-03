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Цієї зими Литва готова надати підтримку енергетичному сектору України, як рік і тому

Енергетичний сектор є однією з головних мішеней російських атак.

Цієї зими Литва готова надати підтримку енергетичному сектору України, як рік і тому
Фото: Žygimanto Gedvilos / BNS nuotr

Литва готова продовжувати надання підтримки енергетичному сектору України.

Про це розповів головний радник президента Литви Ярослав Неверович, передає LRT.

"Події минулої зими в Україні показали, що енергетичний сектор є однією з головних мішеней російських атак, оскільки агресор прагне зруйнувати основи держави та зламати оборонний дух народу. Щоб забезпечити стійкість енергетичного сектору та безпеку енергопостачання, ми повинні об'єднати зусилля та працювати разом. Литва буде стояти разом з Україною цієї зими", - сказав Неверович.

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Литва вже надала Україні два автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та аксесуари до них.

Також Україна отримала від Литви інше обладнання для підтримки мережі, понад 1 тис. генераторів та мобільну теплову котельню. Найближчим часом планується надання додаткової допомоги.

Неверович додав, що Литва готова поділитися передовим досвідом литовських регуляторів у сфері енергетики та ядерної енергетики, а також досвідом декарбонізації теплового сектору.

Нагадаємо на початку вересня Литва передала Україні для посилення стійкості енергосистеми вже другий потужний силовий автотрансформатор. Він буде встановлений на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Він трансформуватиме напругу з магістрального до розподільного рівня, забезпечуючи живленням до 200 тис. домогосподарств.

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