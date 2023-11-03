США запускають дрони для пошуку заручників у Секторі Гази, − Reuters

Сполучені Штати використовують безпілотники для спостереження над Сектором Гази в пошуках заручників, захоплених ХАМАСом.

Про це пише Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

США запускають безпілотники для збору розвідувальної інформації вже понад тиждень.

“10 американців, яких вважають зниклими безвісти, можуть бути серед понад 200 осіб, узятих у заручники в секторі Гази, де їх, як вважається, утримують в розгалуженій мережі тунелів”, − зазначає видання.

Нагадаємо, речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що ізраїльські військові повідомили сім’ям 240 заручників про те, що їхні близькі утримуються в Секторі Гази. Водночас загальна кількість викрадених людей зросла до щонайменше 245 осіб. Ця цифра не остаточна, оскільки військові перевіряють нову інформацію.