Кількість заручників у Газі зросла до 245 осіб, − речник ЦАХАЛу

Ця цифра не остаточна, військові перевіряють нові дані.

Ізраїльські військові повідомили сім’ям 240 заручників про те, що їхні близькі утримуються в Секторі Гази.

Про це заявив речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі, пише Times of Israel.

Водночас загальна кількість людей, які були викрадені 7 жовтня терористами, зросла до щонайменше 245 осіб.

За його словами, ця цифра не остаточна, оскільки військові перевіряють нову інформацію.

“Це число не включає чотирьох звільнених заручниць − матері та дочки Джудіт і Наталі Раанан, а також літніх жінок Йохевед Ліфшиц і Нуріт Купер, а також військовослужбовицю Орі Мегідіш, яку врятували у неділю ввечері”, − йдеться у повідомленні.

Хагарі підкреслив, що доля десятків зниклих безвісти досі невідома.

Минулого тижня, терористи ХАМАСу заявили, що їм потрібен час для пошуку всіх заручників, яких "різні палестинські фракції вивезли з Ізраїлю до Гази" під час нападу 7 жовтня.

Після атаки ХАМАСу загинуло понад 1400 ізраїльтян, переважно цивільних, зокрема на музичному фестивалі та в кібуцах біля кордону з Газою. Серед загиблих є 312 військових.