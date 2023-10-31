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У Німеччині ультраправого політика затримали через нацистське гасло і заборонену символіку

На початку жовтня Даніеля Халембу обрали до парламенту Баварії.

У Німеччині ультраправого політика затримали через нацистське гасло і заборонену символіку
Депутат від партії “Альтернатива для Німеччини” Даніель Халемба
Фото: ULISES RUIZ

У Німеччині арештували ультраправого політика за підозрою в демонстрації нацистської символіки. Зі штаб-квартири братства, до якого він належить, було чути вітання нацистів “Зіг Хайль”.

Про це пише BBC.

Даніеля Халембу пізніше звільнили, коли суддя ухвалив, що ризику втечі діяча немає.

На початку жовтня політика обрали до парламенту Баварії. Халімба затримали за кілька годин до того, як він мав отримати імунітет як депутат від партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН).

22-річний політик є одним із 32 членів політичної сили, обраних у результаті найуспішніших для партії виборів у Баварії, де зараз вона є найбільшою опозиційною партією в країні.

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Минулого тижня поліція видала ордер на його арешт. Політика вистежили неподалік Штутгарта вчора вранці.

Парламент позбавив Халембу імунітету. Він заявив водночас, що має намір взяти участь у парламентських слуханнях. Правоохоронці Вюрцбурга минулого місяця провели обшук у приміщенні студентського братства Teutonia Prag після того, як сусіди поскаржилися, що чують зсередини крики “Зіг Хайль”. Ця фраза була ключовим нацистським гаслом і заборонена у Німеччині. Офіцери конфіскували заборонені матеріали.

Зараз Халемба перебуває під слідством за підозрою у підбурюванні до бунту та зберіганні забороненої символіки. Прокурори його звинуватили у змові чи приховуванні доказів, оскільки він намагався вплинути на інших членів братства, щоб вони змінили свої заяви.

Його адвокат Дубравко Мандич заявив, що звинувачення проти його клієнта “не відповідають дійсності”. Катрін Ебнер-Штайнер, лідер АдН у баварському парламенті, назвала справу проти Халемби “політично вмотивованим” переслідуванням.

В останні місяці “Альтернатива для Німеччини” досягла рекордних результатів на виборах. Антиімміграційна партія посіла третє місце на виборах у Баварії цього місяця та друге у землі Гессен. Наразі політична сила регулярно отримує друге місце у загальнонаціональних опитуваннях. Наступні федеральні вибори у Німеччині відбудуться у 2025 році.

Нагадаємо, влітку Австралія оголосила, що заборонить свастиску і символи СС через зростання активності ультраправих. Заборона на нацистське вітання до федерального закону додаватися не буде, адже це є питанням штатів.

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