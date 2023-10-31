Чорногорія має новий уряд, до коаліції увійшли проєвропейські і просербські партії

Після тижнів переговорів парламент Чорногорії у вівторок призначив новий уряд, пише Reuters.

Коаліція проєвропейських і просербських партій очолить невелику балканську країну в її прагненні приєднатися до Європейського Союзу.

Новий уряд на чолі з економістом Мілойко Спаїчем з руху “Європа зараз” матиме 18 міністерств і п’ять віцепрем’єр-міністрів. До нього увійдуть правоцентристські проєвропейські демократи, просербська Соціалістична народна партія та п'ять партій албанської меншини.

“Наші чотири головні зовнішньополітичні пріоритети − це повноправне членство... в ЄС, активне членство в НАТО, поліпшення добрих відносин із сусідами та посилення ролі країни в багатосторонніх організаціях”, − сказав Спаїч депутатам.

За його словами, економічна політика буде спрямована на підвищення рівня життя населення Чорногорії, яке налічує лише 620 000 осіб, і включатиме реформи, які дозволять збільшити бюджетні надходження, інвестиції, кращий бізнес-клімат і судову систему.

Після нічних дебатів 46 депутатів у 81-місному парламенті підтримали уряд.

Просербський і проросійський альянс “За кращу Чорногорію” на чолі з Андрією Мандичем погодився проголосувати за кабінет Спаїча в обмін на посаду спікера парламенту та чотири міністерські посади після перестановок уряду, попередньо запланованих на наступний рік.

За даними Світового банку, очікується, що економіка Чорногорії, яка в 2002 році в односторонньому порядку прийняла євро як фактичну валюту і в основному покладається на доходи від туризму на Адріатичному морі, зросте на 4,8% у 2023 році.

Чорногорія приєдналася до НАТО в 2017 році, через рік після невдалої спроби державного перевороту, в якій тодішній уряд звинуватив російських агентів і сербських націоналістів. Росія відкинула звинувачення як “абсурдні”, а уряд сусідньої Сербії заперечував свою причетність. Після вторгнення Росії в Україну минулого року Чорногорія, на відміну від Сербії, приєдналася до санкцій ЄС проти Москви, надіслала допомогу Україні та вислала низку російських дипломатів. Кремль вніс Чорногорію до списку недружніх держав.

Нагадаємо, президент Чорногорії Яков Мілатович закликав Брюссель схвалити членство країни у ЄС. Заявку Підгоріца подала у 2008 році. За словами Мілатовича, російська агресія проти України стала тривожним сигналом для Брюсселя та інших європейських столиць про те, що вступ до євроблоку повинен мати геополітичний аспект.