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Пентагон заявляє, що українським пілотам знадобиться 5-9 місяців, щоб пройти навчання на F-16 в Арізоні

Завершення навчань залежатиме від індивідуальної майстерності пілотів.

Пентагон заявляє, що українським пілотам знадобиться 5-9 місяців, щоб пройти навчання на F-16 в Арізоні
Фото: acc.af.mil

Українським пілотам знадобиться від п'яти до дев'яти місяців, щоб пройти навчання на винищувачах F-16 в Арізоні.

Про це, за словами журналіста «Голосу Америки» Остапа Яриша, заявив прессекретар Пентагону.

За оцінками Міноборони США, завершення навчань залежатиме від індивідуальної майстерності пілотів.

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Нагадаємо, нещодавно у США стартували навчання українських пілотів польотам на F-16. Підготовка почалася у 162-му авіаційному підрозділі Національної гвардії Арізони.

Тим часом літаки F-16, якими Нідерланди пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні.

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