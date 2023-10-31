Пентагон заявляє, що українським пілотам знадобиться 5-9 місяців, щоб пройти навчання на F-16 в Арізоні

Українським пілотам знадобиться від п'яти до дев'яти місяців, щоб пройти навчання на винищувачах F-16 в Арізоні.

Про це, за словами журналіста «Голосу Америки» Остапа Яриша, заявив прессекретар Пентагону.

NEW: The Pentagon estimates it would take five to nine months for the Ukrainian pilots to complete the F16 training in Arizona. The graduation completion will be dependent on the individual proficiency of the pilots, says @PentagonPresSec. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 31, 2023

За оцінками Міноборони США, завершення навчань залежатиме від індивідуальної майстерності пілотів.

Нагадаємо, нещодавно у США стартували навчання українських пілотів польотам на F-16. Підготовка почалася у 162-му авіаційному підрозділі Національної гвардії Арізони.

Тим часом літаки F-16, якими Нідерланди пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні.