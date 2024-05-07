Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції

У шведському Мальме у понеділок відбулася генеральна репетиція першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення". Для українського дуету alyona alyona та Jerry Heil виступ не минув без інцидентів: під час руху на сцені реперка перечепилася і впала.

Попри це дівчата змогли продовжити спів. Як пізніше розповіла сама alyona alyona в Telegram-каналі Євробачення Україна, їй завадив костюм, який розтягнувся і виявився задовгим. Виконавиця змогла швидко підвестися і вчасно розпочати свою соло-частину пісні. Внаслідок падіння вона зламала ніготь та трохи ушкодила коліно, але це не завадить виступити у вівторок у півфіналі.

alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні виконують пісню "Teresa Maria". Букмекери пророкують українському дуету місце у чільній п'ятірці або навіть топ-3.