Вегетаріанське Євробачення-2024

Цього року фінал пісенного свята має відбутися 11 травня за участю 26 артистів і мільйонів глядачів. До того моменту пройдуть два відбіркові півфінали, гуртуватиметься фанатська спільнота різних країн. Зокрема, київські прихильники конкурсу за день до фіналу зберуться в подільському клубі, щоб згадати головні хіти за всю 68-річну історію Євробачення.

Тенденції у світі змінюються усе швидше: тепер люди частіше обирають електромобілі, рослинне молоко і штучний інтелект. Проте дещо залишається сталим десятиліттями. Наприклад, споглядання за пристрастями навколо конкурсу Eurovision .

Фото: EPA/UPG Підготовка до відкриття Містечка Євробачення в парку Фолкетс у Мальме, Швеція, 2 травня 2024 р.

Для фанатів, які плекали надії поїхати у Швецію і побачити конкурс своїми очима, найважливішим днем минулого року було 28 листопада. Саме тоді організатори заходу виклали квитки на дев’ять концертів, включно з усіма відбірними вечорами. Щоб потрапити на фінал, треба було зорієнтуватися, коли починають продаж і викласти щонайменше 860 шведських крон, що приблизно 3200 гривень. Найдорожчий квиток офіційно продавали за 3795 крон, в українському еквіваленті це майже 14 тисяч гривень.

Цьогорічна хазяйка конкурсу — Швеція, оскільки саме її співачка Loreen посіла перше місце на минулорічному Євробаченні. Спочатку організатори думали зробити свято пісні у Стокгольмі, але у столиці нелегко знайти належний майданчик. Найкращим вважають Avicii Arena, що вже двічі приймала учасників Eurovision, у 2000 та 2016 роках, але це приміщення зачинене на ремонт.

Фото: EPA/UPG Malmo Arena, Швеція, 23 квітня 2024 р.

Альтернативну столичну гігантську Friends Arena займають ігри шведських футбольних команд, і вони висловилися категорично проти музичного фестивалю на їхньому сучасному зеленому газоні. Рішення прийняли на користь багатофункціональної Malmo Arena на 15500 глядачів. Тут уже проводили концерти Євробачення у 2013 році, але інженери сцени сподіваються цього року справити особливе враження, задівши всі сучасні можливості. Наприклад, вони вже змонтували світлодіодний екран площею 1000 квадратних метрів і сцену у формі хреста, яка буде складатися з п’яти світлодіодних кубів. Власне, сцена буде посеред глядацького простору, а над нею закріплять 2168 різного калібру освітлювальних приладів.

Здається, обслуговувати таку арену мала б окрема електростанція, але скандинавська прискіпливість до сталого розвитку допомогла розрахувати всі деталі.

Фото: EPA/UPG Malmo Arena для Євробачення представили 25 квітня 2024 р. Завершений вигляддля Євробачення представили 25 квітня 2024 р.

Eurovision 2024 року стане сертифікованою екологічною подією, що означає контроль декількох екологічних спільнот за заходами конкурсу й подіями навколо нього. Організатори заявляють, що транспорт для всіх учасників не використовуватиме викопного палива. Майже всі банери, плакати та ні. виготовлять з матеріалів, використаних повторно. Адміністрація Мальме зараз закуповує провізію та заявляє, що не менш ніж 50 % усіх страв будуть органічного виробництва. Цікаво, що 100 % страв, які готує місто для відвідувачів і артистів, будуть вегетаріанськими, з низьким екологічним слідом.

Натомість прихильники Палестини вирішили попити крові з оргкомітету конкурсу: вимагали виключити представника Ізраїлю з учасників через військові дії в Газі. До таких закликів приєдналася торішня репрезентантка Франції, потім телемовники Ісландії та Фінляндії засумнівалися, чи варто Ізраїлю брати участь, і навіть думали відмовитися від власної. Тим часом представниця Ізраїлю співачка Еден Ґолан прагнула підкреслити проблему заручників і терористичної небезпеки від ХАМАС. Вона відправила пісню зі зрозумілою назвою October Rain (відсилає до атаки ХАМАС 7 жовтня 2023. — Ред.). Але композиція не пройшла розгляд Європейської мовної спілки: там вирішили, що текст порушує вимогу конкурсу про політичну нейтральність. Автори декілька разів змінили текст пісні, і зараз вона представлена під назвою Hurricane.

Францію другий рік поспіль представлятиме артист з арабським корінням. Цьогорічного виконавця звуть Slimane, він з алжирської родини, співатиме «досить французьку» за настроєм і назвою Mon Amour. Оглядачі й букмекери прогнозують, що він увійде до десятки кращих.

Українському дуету передбачають четверте місце. Alyona Alyona та Jerry Heil оточують конкуренти, які, крім вокальних даних, вкладають у свої номери певну стратегію, що повинна працювати з глядачем. Власне цим Євробачення останніх років і цікаве — кожен конкурсант намагається відгадати не тільки рецепт хітової пісні, але й віднайти той настрій музичного номера, який зрезонує з відчуттям публіки загалом.

Серед артистів, яких не вважають фаворитами, утім вони привертають увагу до себе, варто згадати проєкт з Естонії, що об’єднує гурти 5MIINUST і Puuluup. Перший виконує провокаційний хіп-хоп, другий грає похмурий неофолк на старовинних талгарпах — інструментах, що нагадують арфу. Їхню спільну пісню можна перекласти як «Ми (ще) нічого не знаємо про (ці) наркотики». Це досить іронічний та енергійний номер, який організатори дивом схвалили. Він балансує на межі дозволеного, розповідає історію хлопців, які втікають від поліції, хоча не приймають ніяких речовин, бо просто не мають на них грошей.

Серед фаворитів конкурсу — артисти з Італії, Хорватії та Швейцарії. Але насправді пісня італійки Анджеліни Манго сильно переоцінена і, скоріш за все, поступиться більш емоційним і оригінальним. Анжеліна виросла в музикальній родині, її мати співала у відомому в 1980-ті роки гурті Matia Bazar. Сама виконавиця досить відома в Італії, але здається, що її конкурсній пісні не вистачає внутрішньої енергії. До речі, назва пісні — La noia, що означає «нудьга».

Такої проблеми немає у співака з Хорватії, який, здається, уважно дослідив формулу успіху торішнього учасника, фінського артиста (репера Käärijä, що виступав з піснею Cha Cha Cha). В образі завзятого, трохи недолугого хлопця, такого собі провінційного мачо, він заряджає енергією всіх навколо. Звати його Марко Пуришич, а виступає він під смішним сценічним ім’ям Baby Lasagna. Пісня хорвата має самоіронію та посмак треш-культури, що дозволяє сміливо використовувати різні жанри в одному казані, аби це розважало. У швидкому ритмі в стіну звуку важких гітар тут вклинюються примітивні електронні, і це звучить досить кумедно. Марко вдає, що хотів написати пісню в стилі Rammstein, але вийшов такий собі дискотечний хіт Rim Tim Tagi Dim.

Швейцарського представника звуть Немо Меттлер, або просто Nemo, і протягом трьох хвилин пісні The Code він уміло розповідає історію. У ній Nemo демонструє свій оперний фальцет, читає реп, а за секунду перетворює свій номер на дискотеку. При цьому в пісні немає розладу — навпаки, усі фрагменти стилів і настроїв логічно доповнюють музичне оповідання. Журналістам Nemo пояснював, що композиція докладно описує його усвідомлення себе небінарною особою в тому моменті, коли ти не відчуваєш себе на сто відсотків ані чоловіком, ані жінкою.

Українські фанати конкурсу точно будуть дивитися не тільки фінал, але й перший відбірний півфінал Євробачення» — саме 7 травня вирішиться доля українського дуету. Якщо вірити прогнозам, сильно хвилюватися не треба: європейським глядачам подобається Teresa & Maria.

Фото: Sarah Louise Bennett / EBU Аlyona alyona & Jerry Heil на другій репетиції на сцені Євробачення.

Продюсер цьогорічного конкурсу Крістер Бьоркман розповідав пресі, що фінал має бути дуже яскравим, не в останню чергу через те, що організаційний комітет дозволив постановникам вибудовувати драматургію концерту. Вони мають змогу чергувати артистів, щоб балади не звучали одна за одною, щоб фаворити співали в різних частинах шоу. Конкурс буде захопливим чи навіть більше, якщо вірити думці австралійського гурту Electric Fields. Його учасники казали, що Євробачення — це, можливо, один з найкращих винаходів людства. Сперечатись немає сенсу.