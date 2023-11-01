Президент Сербії розпустив парламент

Глава держави призначив позачергові вибори на 17 грудня. Влада пішла на цей крок через цьогорічні протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня.

Президент Сербії Александар Вучич своїм указом розпустив Народну скупщину (парламент) і призначив позачергові парламентські вибори на 17 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"На підставі пунктів 1 і 5 статті 109 Конституції Сербії, відповідно до пункту 1 статті 21 Закону про президента республіки, за аргументованою пропозицією уряду Республіки Сербія від 30 жовтня 2023 року видаю указ про розпуск Народної скупщини", – сказав Вучич в ефірі одного із місцевих телеканалів.

Президент також підписав рішення про призначення виборів депутатів Народної скупщини. Вибори призначені на 17 грудня.

У понеділок уряд Сербії направив президенту республіки аргументовану пропозицію про розпуск Народної скупщини і призначення виборів депутатів.

Як заявив уряд, у пропозиції про розпуск парламенту, серед іншого, йдеться про те, що останнім часом від частини громадськості лунають заклики до проведення нових, позачергових виборів депутатів, і що 11 вересня частина опозиційних політичних партій звернулася з таким проханням до президента.

Зазначається, що цього року у Сербії спалахнули великі антиурядові протести, викликані двома масовими розстрілами на початку травня. На тлі протестів Вучич відійшов від керівництва своєї Сербської прогресивної партії, аби сформувати ширший політичний рух.

Раніше президент говорив про можливість проведення дострокових виборів, прагнучи “пригасити” вуличні протести після двох масових стрілянин, які шокували націю. У них загинуло 18 людей і 20 отримали поранення. Смертельні інциденти спричинили марші протесту, що зібрали десятки тисяч людей у найбільших містах балканської країни.

Нагадаємо, унаслідок стрілянини в початковій школі Белграда 3 травня загинули вісім дітей і охоронець. Через день біля столиці сталася ще одна масова стрілянина − чоловік із авто розстрілював людей в декількох населених пунктах. Щонайменше вісім осіб були вбиті і 13 поранені. Підозрювані в обох випадках − відповідно 13-річний хлопець і 20-річний чоловік − перебувають під вартою.

Після цих подій міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку. Потім влада Сербії оголосила так звану збройову амністію.