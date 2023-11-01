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З початку війни ЦАХАЛ завдав ударів по 11 тис. об’єктів терористів у Газі

Триває наземна операція армії оборони Ізраїлю у Газі.

З початку війни ЦАХАЛ завдав ударів по 11 тис. об’єктів терористів у Газі
Фото: Israel Defense Forces

Цієї ночі ЦАХАЛ завдав ударів по десятках цілей ХАМАС у секторі Гази.

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що з початку війни зазнали ударів близько 11 тис. об’єктів, що належать ХАМАС та іншим терористичним групам. Цієї ночі наземні сили наказали повітряним силам завдати удару по будівлі в Джабалії, де зібралися кілька бойовиків ХАМАС.

ЦАХАЛ стверджує, що багатоповерхова будівля була "розташована поблизу школи, медичного центру та державних установ". Військово-повітряні сили також завдали ударів по командним центрам ХАМАС та іншим терористичним осередкам.

Наземні сили також помітили автомобіль з протитанковою керованою ракетою, який їхав до них на півночі Гази, і скерували літак для удару по ньому.

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Нагадаємо, вчора армія оборони та Служба безпеки Ізраїлю ліквідували командира батальйону північної бригади терористичного угруповання ХАМАС “Бейт Лахія”. За добу 30 жовтня об'єднані бойові сили Ізраїлю завдали ударів по приблизно 300 об'єктах терористів, включно з пусковими пунктами протитанкових ракет та військовими комплексами в підземних тунелях.

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