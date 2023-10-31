ФБР заявило, що напад ХАМАСу на Ізраїль створить найсерйознішу терористичну загрозу для США після ІДІЛ

Напад ХАМАСу на Ізраїль створить найсерйознішу терористичну загрозу для Сполучених Штатів Америки після ІДІЛ майже десять років тому.
Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей на слуханнях у Конгресі 31 жовтня, передає Reuters.
За словами Рея, від початку ізраїльсько-палестинського конфлікту в секторі Гази на початку цього місяця численні іноземні терористичні організації закликали до нападів на американців і Захід. Це значно підвищує загрозу, що походить від американських войовничих екстремістів.
"Дії ХАМАСу та його союзників послужать джерелом натхнення, подібного до якого ми не бачили з того часу, як ІДІЛ створило свій так званий халіфат декілька років тому", - сказав глава ФБР.
За словами офіційних осіб, уряд США помітив зростання погроз на адресу євреїв, мусульман та американців арабського походження з того часу, як у Газі почалися бойові дії.
Директор ФБР додав, що цього місяця зросла кількість нападів на військові бази США за кордоном з боку угруповань бойовиків, яких підтримує Іран. За його словами, кібератаки проти США з боку Ірану та недержавних суб'єктів, ймовірно, посиляться, якщо конфлікт розшириться.
Крім того, під час слухань у Конгресі міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що ненависть, спрямована проти єврейських студентів у США після початку ізраїльсько-палестинського конфлікту у Газі призвела до зростання антисемітизму.
Цього тижня Білий дім висловив тривогу щодо повідомлень про антиєврейські інциденти в американських університетах, оскільки напруженість спонукала керівництво університетів посилити заходи безпеки.
Водночас генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що доручив Міністерству юстиції допомогти ізраїльським слідчим, які розслідують фінансові потоки в ХАМАС, зокрема, ті, що пов'язані з криптовалютою.
Нагадаємо, міністр оборони Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен підтримають сьогодні у Сенаті США запит президента Джо Байдена про екстрену допомогу Ізраїлю та Україні в розмірі 105 мільярдів доларів.
Тим часом речник Державного департаменту Метью Міллер назвав абсурдними звинувачення України в розпалюванні ворожнечі проти євреїв, що прибули літаком із Ізраїлю на російський Кавказ.