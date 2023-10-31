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ФБР заявило, що напад ХАМАСу на Ізраїль створить найсерйознішу терористичну загрозу для США після ІДІЛ

Уряд США помітив зростання погроз на адресу євреїв, мусульман та американців арабського походження з того часу, як у Газі почалися бойові дії.

ФБР заявило, що напад ХАМАСу на Ізраїль створить найсерйознішу терористичну загрозу для США після ІДІЛ
Директор ФБР Крістофер Рей
Фото: EPA/UPG

Напад ХАМАСу на Ізраїль створить найсерйознішу терористичну загрозу для Сполучених Штатів Америки після ІДІЛ майже десять років тому.

Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей на слуханнях у Конгресі 31 жовтня, передає Reuters.

За словами Рея, від початку ізраїльсько-палестинського конфлікту в секторі Гази на початку цього місяця численні іноземні терористичні організації закликали до нападів на американців і Захід. Це значно підвищує загрозу, що походить від американських войовничих екстремістів.

"Дії ХАМАСу та його союзників послужать джерелом натхнення, подібного до якого ми не бачили з того часу, як ІДІЛ створило свій так званий халіфат декілька років тому", - сказав глава ФБР.

За словами офіційних осіб, уряд США помітив зростання погроз на адресу євреїв, мусульман та американців арабського походження з того часу, як у Газі почалися бойові дії.

Директор ФБР додав, що цього місяця зросла кількість нападів на військові бази США за кордоном з боку угруповань бойовиків, яких підтримує Іран. За його словами, кібератаки проти США з боку Ірану та недержавних суб'єктів, ймовірно, посиляться, якщо конфлікт розшириться.

Крім того, під час слухань у Конгресі міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив, що ненависть, спрямована проти єврейських студентів у США після початку ізраїльсько-палестинського конфлікту у Газі призвела до зростання антисемітизму.

Цього тижня Білий дім висловив тривогу щодо повідомлень про антиєврейські інциденти в американських університетах, оскільки напруженість спонукала керівництво університетів посилити заходи безпеки.

Водночас генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що доручив Міністерству юстиції допомогти ізраїльським слідчим, які розслідують фінансові потоки в ХАМАС, зокрема, ті, що пов'язані з криптовалютою.

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Нагадаємо, міністр оборони Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен підтримають сьогодні у Сенаті США запит президента Джо Байдена про екстрену допомогу Ізраїлю та Україні в розмірі 105 мільярдів доларів.

Тим часом речник Державного департаменту Метью Міллер назвав абсурдними звинувачення України в розпалюванні ворожнечі проти євреїв, що прибули літаком із Ізраїлю на російський Кавказ.

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