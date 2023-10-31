Речник Держдепу назвав абсурдом російські звинувачення України в антиєврейському погромі на Кавказі

Міллер вважає, що РФ має притягти винних у погромах до відповідальності.

Речник Державного департаменту Метью Міллер назвав абсурдними звинувачення України в розпалюванні ворожнечі проти євреїв, що прибули літаком із Ізраїлю на російський Кавказ.

На брифінгу в Держдепі Міллера сказав, що не може надати жодної оцінки таким діям Москви. Він додав, що Росія має притягти до відповідальності винних у заворушеннях.

"Я бачив їхні коментарі про звинувачення України. Це абсурд, очевидно", – сказав він.

Увечері 29 жовтня в Дагестані натовп людей намагався завадити посадці рейсу з Тіль-Авіва. Хоча в аеропорту був ОМОН, протестувальникам це не завадило поводитися агресивно та шукати громадян Ізраїлю навіть у машинах силовиків.

Антиізраїльські акції проходили на Кавказі і до цього, але епізод у аеропорту переріс у справжній погром. Про те, чому до цього можуть бути причетними російські спецслужби, читайте в матеріалі на LB.ua.