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Литва вимагає пояснень від Білорусі через погрозу нападу з боку заступника Радбезу

Литва попередила, що вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни.

Литва вимагає пояснень від Білорусі через погрозу нападу з боку заступника Радбезу
Фото: БГУ

Сьогодні, 30 жовтня, МЗС Литви викликало Тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь Ярослава Хміля та вручило йому ноту протесту.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

В ноті протесту вказано рішучий протест проти виступу першого заступника державного секретаря Ради Безпеки Білорусі Павла Муравейка.

МЗС Литви зазначає, що такі заяви можна розуміти як відкриту погрозу нападу на Литву і є абсолютно неприйнятними. 

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Литва вимагає від Білорусі негайно надати офіційне пояснення заяви Муравейка. Також Литва попередила, що вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни.

Йдеться про виступ Муравейка, про який написала газета "Вечерний Минск" у випуску за 24 жовтня. 

Муравейко, зокрема, згадав, що Литва перестала видавати білорусам туристичні візи  та закрила частину прикордонних переходів. Це нібито призвело до колапсу з пересуванням транспорту

"Литва фактично заборонила нам переміщати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок належить до економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї", – заявив представник Радбезу Білорусі.

Втім, він сказав, що тепер "пробивати коридор" Білорусь, мабуть, не ризикне через "безпрецедентний тиск з боку Заходу". При цьому Муравейко вважає, що "в інших умовах" Білорусь ніхто у світі навіть не засудив би за такі дії.

Нагадаємо, Литва вирішила звести загородження на заболочених ділянках кордону з Білоруссю.

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