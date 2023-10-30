Литва вимагає пояснень від Білорусі через погрозу нападу з боку заступника Радбезу

Литва попередила, що вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни.

Сьогодні, 30 жовтня, МЗС Литви викликало Тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь Ярослава Хміля та вручило йому ноту протесту.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

В ноті протесту вказано рішучий протест проти виступу першого заступника державного секретаря Ради Безпеки Білорусі Павла Муравейка.

МЗС Литви зазначає, що такі заяви можна розуміти як відкриту погрозу нападу на Литву і є абсолютно неприйнятними.

Литва вимагає від Білорусі негайно надати офіційне пояснення заяви Муравейка. Також Литва попередила, що вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни.

Йдеться про виступ Муравейка, про який написала газета "Вечерний Минск" у випуску за 24 жовтня.

Муравейко, зокрема, згадав, що Литва перестала видавати білорусам туристичні візи та закрила частину прикордонних переходів. Це нібито призвело до колапсу з пересуванням транспорту

"Литва фактично заборонила нам переміщати свої товари через кордон. За всіма нормами міжнародного права такий крок належить до економічної агресії. З погляду банальної логіки ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї", – заявив представник Радбезу Білорусі.

Втім, він сказав, що тепер "пробивати коридор" Білорусь, мабуть, не ризикне через "безпрецедентний тиск з боку Заходу". При цьому Муравейко вважає, що "в інших умовах" Білорусь ніхто у світі навіть не засудив би за такі дії.

Нагадаємо, Литва вирішила звести загородження на заболочених ділянках кордону з Білоруссю.